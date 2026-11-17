為擴大洋流外溢效應，民進黨候選人陸續加入「戒慎恐懼」行動，戒慎恐懼協會總會長、立法委員林俊憲頒授八選區分會長證書，宣告「戒慎恐懼高雄隊」正式集結完成，呼籲高雄鄉親全力支持各選區認真投入、表現優異的議員及參選人。

立委林俊憲發起戒慎恐懼協會，高雄各選區也響應成立分會，議員林智鴻擔任鳳山區分會長，參選新人張以理接下楠梓分會長，另有三民區議員鄭孟洳擔綱三民區分會總幹事。

南方問政辦公室指出，在選戰最後倒數時刻，高雄市八個選區的現任議員及參選人共同拜會林俊憲，從他手中接下各區分會長證書。

本次獲頒證書並出席集結的八位分會長，分別為大岡山選區蔡秉璁、左楠選區黃文志、仁武鳥松大樹大社選區邱俊憲、旗鼓鹽選區簡煥宗、三民選區何權峰、前新苓選區湯詠瑜、鳳山選區蘇致榮，以及前鎮小港選區黃敬雅。

接下證書的候選人宣示，將把握選戰最後衝刺期，全力以赴，為高雄守住市長關鍵一席，並團結爭取高雄市議會過半席次，延續城市進步與發展。

林俊憲表示，高雄隊許多成員是他十分熟悉的青壯世代夥伴，具備豐富歷練與服務熱忱，這支年輕且具戰力的團隊，是推動地方前進的重要力量，懇請高雄鄉親在關鍵時刻集中選票，支持優質候選人順利當選，進入議會為民喉舌。