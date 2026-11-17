年底九合一選戰倒數，市議員候選人紛紛站路口掃街拜票，國民黨松山信義北市議員候選人李明璇卻在昨晚於台北小巨蛋拜票時，發現一輛車異常緩慢移動，眼看隨時發生狀況，她立即上前，發現低血糖的駕駛失去意識，立刻將車子打P檔、拉起手煞車，所幸醫護及警察及時救援，直呼回家時腦海還浮現當時畫面。

李明璇表示，昨天傍晚在台北小巨蛋前的路口拜票時，注意到一輛車很不對勁，異常停在馬路中央，卻又緩緩向前移動，她直覺不對，所以沒想那麼多，趕緊衝上前，發現一名低血糖的駕駛伯伯失去意識，完全沒有反應，腳還沉沉地踩在油門上，車子還在移動。

她說，剛好前方號誌轉成紅燈，車輛正往斑馬線上的路人開過去，八成會撞上對向來車，所以沒想那麼多直接將車子打入P檔、拉起手煞車、引擎熄火，這才鬆一口氣，也幸好不遠處剛好有警察，同時還有一位休假中的救護人員騎車經過來支援。

李明璇直呼，回到家後還是餘悸猶存，腦海還是不斷浮現當時的畫面，如果晚了幾秒鐘，會發生什麼事，衷心希望伯伯平安無事，早日康復。