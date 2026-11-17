台北市長候選人唐新民選舉公報照片近日引發討論，也讓候選人登記照片如何審查受到關注。中選會表示，即使要求提供6個月內近照，實務上仍有兩大難題，包括舊照仍可能事後加印拍攝日期；照片可經電腦修片、美化，難確保與本人相符；若受理登記機關發現照片差距過大，是否拒絕受理，仍須審慎考量。

唐新民為台北市長6號候選人，近日有網友將其選舉公報照片與11月14日公辦政見發表會畫面相比，認為兩者差異明顯，質疑是否經AI修圖或使用舊照，也引發候選人登記照片是否應設拍攝期限的討論。

中選會表示，依「公職人員選舉罷免法施行細則」第15條規定，申請登記為候選人，應備具本人2吋脫帽正面半身光面相片。候選人相片將刊登於選舉公報及選舉票，由於公報及選票均同時刊有候選人號次、姓名等資料，已足供選舉人辨識，「因此照片目的僅是輔助辨識候選人。」

對於是否要求候選人提供6個月內本人相片，中選會指出，實務審查仍有相關疑義，例如相片即使加印拍攝日期，仍可能是舊照加印日期；目前資訊科技進步，即使標示拍攝日期，也無法避免透過電腦修片加以美化，無法確保相片與本人相符。

中選會表示，受理登記機關如果發現相片與本人差距過大，是否拒絕受理，仍須審慎考量；若候選人委託他人代為登記，也無法當場辨識本人與相片是否相符，「現行選罷法相關法令對候選人相片並無相關限制規定。」