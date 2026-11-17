桃園市長選舉公辦電視政見發表會今天上午9時登場，爭取連任的國民黨候選人張善政與民進黨候選人黃世杰正面交鋒。張善政第一輪火力對準綠營，直言「桃園停滯4年、沒有進步」說法是政治抹黑，更直指過去桃園公共工程接連發生羽球館天花板掉落、停車場坍塌等重大事件，顯示當時工程管理制度出現系統性問題，強調自己上任後就是要解決前朝留下的問題。

張善政表示，桃園快速成長，許多新家庭陸續在桃園成家立業，也面臨道路、學校、醫院不夠用等挑戰，「面臨這些問題不能只靠喊口號，一定要務實面對」。他是工程師背景，工程師的訓練就是碰到問題，好好找出根源並加以解決，即使擔任市長，仍不忘當年所受的工程師訓練。

張善政以捷運綠線北機廠為例指出，他上任時北機廠名義上已開工近4年，實質進度卻是零，沒有包商進場施工，現場等著市府的只有90萬方爛泥，「如果這個問題不解決，我們捷運的通車就是天方夜譚。」

張善政說，他與捷工局團隊、專家決定尋找新解法，要求工期壓縮，但安全絕對不能妥協。北機廠原估施工需要8年，最後縮短至3年8個月；這4年他前往捷運工地不下40次，幾乎每個月去1次，每天則有近2000名工程人員在捷運工地努力趕工。

張善政提到，有些人為了選舉，說桃園「停滯4年、沒有進步」，面對這種政治抹黑，他必須說，這樣的說法「有愧於每一位堅守崗位的市府同仁跟工程團隊」。目前綠線北段7個車站從坑口到藝文特區，正在進行通車前最後測試，但市府不會為了選舉貿然通車，在沒有通過完整測試驗證前，不會開放市民搭乘。

張善政也表示，自己上任前，桃園接連發生重大工程事件，包括市民打羽球到一半天花板突然掉落、地下停車場蓋到一半坍塌並造成傷亡，以及興建中的行政中心結構體因大雨浮起，「顯然當時的工程管理制度出了系統性的問題。」

「出了問題當然要救，但最重要的是不能讓問題重複發生。」張善政說，市府建立工程外審制度，找外部專家、技師協助重大公共工程檢視把關。他多數時間都花在工作現場，檢視設計有沒有盲點、施工是否安全，「我要留給桃園的，不只是優質的公共建設，還有一套可以經得起檢驗、長久安全的工程管理制度。」

張善政也提到消防安全，過去新屋保齡球館、平鎮敬鵬工廠2場大火奪走12名消防弟兄生命，美福倉儲大火更持續燃燒21天。市府上任後率全國之先建立倉儲及工廠危險品管理制度，從源頭加強管理，讓桃園工廠火災降低7成，達到10年新低。

張善政表示，市府這4年推動國中小免費營養午餐、教科書及每周鮮乳，3項加起來，每名學童家長1年可省近1萬5000元；另針對桃園南北醫療資源不均，推動市立醫院「1總院、5分院」，即使這些醫院不可能全部在自己任內完成，「將來剪綵的人不一定是我，這沒有關係，市民有需要，我現在就要開始做。」

張善政說，桃園長期累積的問題，不是4年就能完全解決，「這點我不會來欺騙鄉親」。他不是一個很會講話的人，但他是一個想做事、願意做事的人，還沒完成的會繼續做，需要改善的會持續精進，「把事情做完只是交差，把事情做好才是真正對市民的交代。」