民進黨陣營「洋流」應援船隊遭指在淡水河面大量拋灑冥紙，引發爭議。國民黨新北市長候選人李四川競選辦公室發言人郭音蘭今表示，新北市政府多年來致力改善淡水河水質，好不容易達到近30年來最佳狀態，如今卻遭人為選舉造勢拋灑冥紙，質疑民進黨新北市長候選人蘇巧慧對此視若無睹，再次選擇袒護民進黨，要求蘇巧慧公開表態，是否認同這種破壞河川環境的行為。

郭音蘭指出，新北市長侯友宜曾多次強調，淡水河是雙北的「母親之河」，也是新北市最重要的河川流域之一，承載雙北市民共同記憶。過去淡水河曾面臨嚴重污染問題，市府為改善水質，自2014年起，每月由副市長定期召開跨局處流域治理平台會議，持續推動河川整治。

郭音蘭表示，根據新北市環保局資料，截至今年2月，嚴重污染河川長度占比已從2001年的21.4%，逐步下降至今年的0%，目前新北境內河川水質大致呈現輕度以下污染，達到近30年來最佳狀態，這些成果都是市府長年投入治理的累積。

郭音蘭指出，隨著河川環境改善，淡水河已成為市民日常休憩及親水活動的重要空間，水質好壞也與淡水、八里等下游地區的環境品質密切相關，維護河川清潔是市府與市民共同努力的成果，沒想到民進黨陣營卻為選舉造勢，在河面拋灑大量冥紙，讓多年治理心血受到影響。

郭音蘭批評，民進黨陣營此舉引發淡水、八里民眾不滿，蘇巧慧卻未對支持者船隊拋灑冥紙一事表達立場，質疑「這樣的行為，難道就是蘇巧慧口中的溫暖、陽光？」

郭音蘭強調，蘇巧慧若真正了解新北市政，就應明白河川水質改善得來不易，而不是面對支持者的行為毫無作為。她要求蘇巧慧正面回答，是否認同在淡水河拋灑冥紙的行為，是否願意公開譴責，並呼籲蘇巧慧不要再神隱，應向新北市民清楚交代態度。