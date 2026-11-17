2026九合一選舉進入倒數，各地候選人選舉公報出爐，卻被發現台南市長候選人蕭燐洪的政見相當另類，直接表明自己已84歲「只求正寢，沒有政見」，並請選民轉往參考台北市長選舉公報。

84歲的蕭燐洪代表「台灣SoR無法黨」參選台南市長，過去曾從事導遊、領隊工作。他在政見欄表示，自己已經84歲，只求正寢，沒有政見，但如果民眾和他一樣關心3名孫子、孫女的英文教育，不妨看看台北市長選舉公報，因為他的「小犬」在政見欄發表了許多苦口婆心、吠火車的「汪汪聲」，還搭配戴著「118課綱」領巾的狗狗插畫。

圖／截自中選會台南市長選舉公報

蕭燐洪口中的「小犬」，正是同黨參選台北市長的兒子蕭文乾，父子倆此次分別投入台南、台北市長選戰。蕭文乾在選舉公報中主打美國國會立法背書的腦科學實證英文教學法「SoR（Science of Reading）」，希望藉由參選讓更多人關注台灣兒童的英文教育。

蕭文乾曾於公辦政見發表會上直言，自己不是來選市長的，而是沈伯洋、蔣萬安的助選員，目標是協助下一任市長推行英文教育。而他與父親兩人參選南北市場，各繳交120萬登記保證金，目的就是想透過選舉吸引關助，推廣SoR教育理念。

事實上，蕭燐洪過去代表「台灣雙語無法黨」參選台南立委時，也曾喊出「目標0票」，甚至表示連自己都不會投給自己，沒想到最後仍獲得約3.8萬票，不僅拿回保證金，還一度達到領取116萬元選舉補助款的門檻。如今再度以「沒有政見」的選舉公報吸引目光，讓父子倆的另類參選方式成為選戰話題。