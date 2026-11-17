2026九合一選舉進入倒數階段，各地選舉公報陸續曝光，桃園市議員第一選區出現超吸睛候選人，前JKF女郎「Angela寶7」改名為「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，以無黨籍身分參選，不僅頂著16字超長姓名，還在選舉公報放上性感低胸古裝照，經歷欄更自稱「網路女菩薩番號不及備載」，引發網友熱議。就連同選區尋求連任的國民黨議員詹江村，也忍不住發文大喊「村長我這次真的告急！」

根據選舉公報資料，29歲的Angela寶7出生於1997年1月30日，畢業於靜宜大學企業管理學系，曾於台大經營管理碩士班進修，經歷包括桃園台灣寵物美容協會理事、寵物店及貿易公司負責人，以及第四屆JKF百大女郎第7名。過去曾拍攝性感寫真的她，本業其實是寵物美容師，這次選舉公報除了列出相關經歷，更幽默自稱「網路女菩薩番號不及備載」，搭配一張低胸古裝照，與其他候選人的制式形象照形成強烈對比。

前JKF女郎「Angela寶7」改名為「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，以無黨籍身分參選桃園市議員，還在選舉公報放上性感低胸古裝照，引發網友熱議。圖／擷自中選會

事實上，Angela寶7此次投入選戰，是受到網紅「小商人」邀請，目標直指同選區參選人、國民黨立委萬美玲之子佀廣洋。由於佀廣洋先前捲入校園霸凌、網路簽賭及考試作弊等爭議，Angela寶7乾脆將姓名改為「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，藉此表達反霸凌訴求。至於佀廣洋過去雖然曾針對部分行為公開道歉，但也否認多項外界指控，其母萬美玲也曾強調「不讓抹黑決定選舉」。

除了名字與造型吸睛，Angela寶7的政見同樣充滿話題。她將8項政見寫成穿越小說章節，從堯帝、大禹一路寫到花木蘭，內容包括育兒津貼加碼、設立戶政尋親專線、打造寵物友善城市、加重虐待動物處罰，以及爭取聘請百位AV女優擔任桃園觀光大使和每周陪粉絲逛夜市。另外，她也主張修法開放本島博弈，在航空城設立博弈特區與觀光飯店，並要求徹查兵役體檢流程。最後一章更以「狂妄至極！霸凌者以後還是當朝首輔！」為題，寫下「當霸凌成為事實，反抗就是義務」，展現鮮明的選戰風格。

選舉公報的版面安排也成為討論焦點，Angela寶7的候選人號次為12號，照片正好排在11號、尋求連任的國民黨桃園市議員詹江村旁邊，而她的政見欄位又與佀廣洋的資料上下相鄰，意外形成特殊的視覺效果。

詹江村16日在臉書轉發選舉公報，寫下求救文「選舉公報出現黑馬，我親愛的村民千萬守住啊！告急、告急、村長我這次真的告急」。他還特別提醒支持者，性感古裝照就在自己旁邊，「請各位宅男村民們務必守住，不要忽略11號村長我的存在」。貼文曝光後，網友紛紛開玩笑留言「不好意思，只能選12號了」、「村長，我變心了」、「不投12號，我不是男人」，也有人笑稱這恐怕是詹江村從政以來最大的危機。

另一方面，幕後推手小商人也在16日發文，對選舉公報的排版相當滿意。他表示，如果家中有人支持佀廣洋，可以告訴對方「投給12號的佀廣洋」，因為12號候選人的姓名確實也包含「佀廣洋」。小商人更直言，投入這筆資金，就是希望開票當天能聽到各大新聞台唱出這個超長名字。

值得一提的是，小商人過去也曾以特殊姓名作為選戰話題。2022年他曾協助網紅顏翎熹改名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，並投入嘉義市議員選舉，最終成功當選。如今Angela寶7以特殊姓名、性感古裝照及充滿諷刺意味的政見參戰，不僅讓桃園市議員選舉增添話題，也讓這份選舉公報意外成為網路討論焦點。