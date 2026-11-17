新竹縣竹北市長選戰藍白合破局，綠白合作再添想像。柯文哲胞妹柯美蘭昨晚與民進黨新竹縣長候選人鄭朝方合體，盛讚竹北城市美學，也盼邱臣遠接棒，引發鄭是否藉此爭取白營支持的聯想。不過柯文哲昨才因官司哽咽落淚，小草不埋單，直言「沒還阿北清白前，此生不投綠」。

柯美蘭今天在臉書分享，昨晚受友人邀請參觀竹北「星際圖書館」，一下車就被二樓外的植栽吸引，整棟建築在夜晚燈光映照下別具風格，館內燈光及閱讀空間設計也相當到位。

柯美蘭表示，鄭朝方親自為眾人解說，從大型裝置藝術到小小抱枕，都是他親自監督完成，對美學有極致要求。她看過無數圖書館，認為星際圖書館是座「小而精緻的圖書館」。

身為眼科醫師，柯美蘭也建議部分燈具及檯燈光線會直射眼睛，若加上燈罩更完美。她隨後參觀福德圖書館，對比改造前後照片，認為兩任市長都希望提供民眾更好的閱讀環境，鄭朝方更是「美學典範的實踐者」。

柯美蘭透露，兩人從晚上8點多聊到凌晨12點多，從圖書館談到都市建設及未來施政藍圖，彼此都有追求完美的A型性格。鄭朝方坦言，最擔心過去4年苦心經營的竹北市，未來接棒者能否延續「美學的市政」。

柯美蘭說，竹北近幾年的改變是她親眼所見、親自體會，強調「只要用心對待一個城市，用政績打破政黨的藩籬，我都鼓勵」，近日也會約民眾黨竹北市長候選人邱臣遠談竹北願景，希望他能接下鄭朝方的棒子，延續竹北的美好。

不過柯文哲昨因政治獻金案赴高院開庭，一度哽咽落淚。柯美蘭此時公開肯定民進黨籍鄭朝方，引發部分支持者反彈。有網友留言「抱歉了，沒還阿北清白前，此生不投綠」，另有人表示「先還阿北清白！」，甚至直言「這綠的你也信?哀」。

竹北市長選戰因國民黨吳旭智、民眾黨邱臣遠雙雙參選，藍白整合破局。鄭朝方過去積極拉攏白營支持，如今柯美蘭肯定鄭朝方施政，又盼邱臣遠接棒，引發鄭是否轉而力挺邱臣遠、爭取白營支持的聯想。不過雙方尚未公開表態合作，柯文哲司法案件仍是部分小草難以跨越的政治心結。

柯美蘭昨晚受邀參觀竹北星際圖書館，與竹北市長鄭朝方合影，盛讚鄭朝方對城市美學的堅持。圖／取自柯美蘭臉書