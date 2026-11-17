民進黨高雄市長候選人賴瑞隆發布最後一支競選廣告「高雄接力未來」，廣告細數2008年高雄捷運等高雄重大建設啟用，短短30秒，穿越高雄二十年來的蛻變，賴瑞隆說，他會奮力向前，一棒接一棒，責任不敢忘。

賴瑞隆競選廣告從高捷通車，以前市長謝長廷常說的「痛苦會過去，美會留下來」揭開序幕，後接著前監察院陳菊於2008年為高流靜坐畫面，包含訴求南北平衡，宣布世界運動會開幕致詞「讓全世界看見台灣，看見高雄」一句話，再由市長陳其邁接力，展開高雄產業轉型，最後訴求下一任市長由賴瑞隆接棒。

賴瑞隆說，廣告短短30秒，乘著時光飛行鏡頭，從跑道出發，穿越高雄二十多年的改變。從謝長廷市長獨排眾議，推動台北以外第一座都會區捷運系統，高雄捷運2001年動工、2008年紅橘兩線通車，為今日演唱會經濟、觀光與會展產業奠定重要基礎。

賴瑞隆說，陳菊市長為爭取高雄流行音樂中心，在碼頭靜坐，提醒城市建設的不容易。高流帶動了亞洲新灣區發展，一步步翻轉港灣樣貌；2009年成功舉辦世運，讓世界看見高雄，建立對這座城市的光榮感。

賴瑞隆說，陳其邁市長年輕時參與拆除港區圍牆、打開港灣，再以「六年拚八年」精神、成功爭取台積電投資、完成輕軌成圓、推動演唱會經濟2.0，擦亮了高雄城市品牌，讓世界看見港灣的獨特魅力，也讓曾經的鐵鏽之城，一步步走向宜居城市。

賴瑞隆說，每任市長，都是下任市長的規劃師與播種者。有些成果在今天看見，有些則要經過時間累積，才能開花結果，他會奮力向前，一棒接一棒，責任不敢忘。

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆發布最後一支競選廣告「高雄接力未來」，廣告細數2008年高雄捷運等高雄重大建設啟用，短短30秒，穿越高雄二十年來的蛻變。圖／取自賴瑞隆臉書