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批側翼扯市府端午龍舟護航撒冥紙 王鴻薇：自曝其短 造神要有限度
民進黨台北市長候選人沈伯洋舉辦「台北大洋流」，洋流船隻在淡水河上撒冥紙，引發熱議。國民黨立委王鴻薇表示，側翼帳號在網路上先是說AI否認，發現是真的之後就扯市府的端午龍舟競賽護航，根本自曝其短。
王鴻薇指出，市政府端午節龍舟活動，不但事先申請，而且環保人員也都在旁待命，只要活動結束立刻會清理，這是為了讓端午節慶與環境保護可以取得平衡。
王鴻薇表示，昨天的洋流活動，就是吹捧沈伯洋一個人，造神也要有限度，從頭到尾就是選舉活動。洋流為什麼要灑冥紙在河面，是在祭祀什麼？是要基層環保人員去幫選舉活動清河道嗎？
王鴻薇表示，未經許可在河面上撒冥紙，本身已經觸法，「廢棄物清理法」第27條對指定清除地區內拋棄紙屑等廢棄物，更有明文禁止，主管機關可依法查處。
王鴻薇也說，洋流活動以來，環保人員不是要清地上的鞭炮，就是要清活動後遺留成堆的垃圾。難道還要為了未申請又違法的競選，做整個河道的清潔作業？尤其紅樹林保護區就是位於淡水河與基隆河交匯處的濕地，雙北市府都得嚴肅處理，沈伯洋跟洋流在淡水河開趴留下髒亂，苦的卻是基層公務員，真的是最壞示範。
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