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建設雲林 張嘉郡續建抽水站 劉建國走訪雲林溪

聯合報／ 記者陳雅玲李宗祐／連線報導

前總統蔡英文昨為民進黨雲林縣長候選人劉建國輔選，直言希望劉建國這次參選不要再「差一點點」；國民黨候選人張嘉郡昨接連到口湖鄉、四湖鄉提出從治水、交通、產業發展到長幼照顧整體規畫，盼持續改善地方生活環境。

蔡英文昨陪劉建國到斗南順安宮、斗六受天宮參拜，並走訪雲林溪。劉建國說，二○一七年六月豪雨造成雲林多處淹水，蔡英文曾到場了解災情，若無蔡英文當時積極推動河川整治，地方淹水情況恐怕更加嚴重。

蔡英文笑稱，「我沒有特別喜歡劉建國」，因過去擔任總統期間，劉建國為了向中央爭取資源建設雲林「很盧」，但當縣長就是要劉建國這種鍥而不捨的態度，而劉建國上次參選縣長只差一點點就當選，希望這次不要再差一點點，要支持者用力催票；她並承諾，如果劉建國順利當選，將再回到斗南向媽祖致謝。

張嘉郡昨深入沿海地區爭取支持，上午於口湖鄉發表政見，提出未來推動尖山大排抽水治理二期工程、鄭豐喜圖書館重建、口湖文生天主堂修復再利用及下崙派出所整修等規畫；下午轉往四湖鄉，提出三條崙海水浴場周邊環境改善、三條崙漁港南防波堤整建、修繕三條崙及箔子寮漁港漁船上架場等。

此外，縣長張麗善昨為民眾黨嘉市長候選人張啓楷助選，談及長輩健保費補助政策時，批民進黨立委未支持相關提案、選舉開支票卻不負責任，話鋒一轉說「我們雲林縣這一個立委，他的習慣是習慣不負責任啦」，又笑著改口說「不是、不是，他對感情特別負責任」，現場領會是指劉建國，一陣笑聲。

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