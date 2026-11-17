聽新聞
0:00 / 0:00

賴瑞隆被爆 夫妻存款都人民幣

聯合報／ 記者徐白櫻張議晨邱書昱／連線報導
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆（左）車隊掃街邁入第二天，昨與立委邱議瑩連掃大旗美等多處行政區。圖／賴瑞隆提供
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆（左）車隊掃街邁入第二天，昨與立委邱議瑩連掃大旗美等多處行政區。圖／賴瑞隆提供

民進黨市長候選人賴瑞隆遭爆論文稱赴大陸是非常愉快的經驗，新黨台北市議員侯漢廷昨再踢爆，賴妻二○一四年財產申報持有五十八萬餘元人民幣，占夫妻存款百分之九十八，質疑民進黨「綠能你不能」。賴瑞隆競總回應，財產均依法申報，人民幣是十多年前透過銀行理財取得，早已不再持有，批評特定陣營惡意抹黑。

侯漢廷指，據二○一四年財產申報資料，賴妻子名下人民幣折合新台幣近二百九十六萬元！當年台灣民眾兌換人民幣，每人每日上限僅二萬元人民幣，若逐日換匯一個人至少要換卅天。若多年累積，賴的家庭存款為何全押在人民幣上，難道對中國經濟這麼有信心？賴當年熱衷兩岸交流，是不是認為賺人民幣正當？按綠營邏輯，自己訪中叫拚經濟，別人訪中叫賣台，自己存人民幣叫理財，別人兩岸交流就叫統戰。「民進黨天天拿這套標準攻擊別人，也該用同一把尺檢驗自己」。

賴瑞隆競總強調，賴瑞隆守護台灣、捍衛高雄立場始終堅定，一再將毫無關聯的事項「連連看」、刻意拼湊，不僅失去應有格局，市民也早已厭倦無止盡的政治烏賊戰。

賴瑞隆昨天偕大旗美地區議員候選人發動車掃，強調唯有票票入匭，才能決定選舉結果。但第三選區八十三歲議員候選人蔣黃女，昨天上午則前往他的競選總部遞交「公開辯論挑戰書」，要賴在投票日前辯論。

蔣黃女說，已四度公開要求賴瑞隆針對「高雄新市鎮第三期開發計畫」表態，賴陣營始終迴避與冷處理，憂心賴瑞隆一旦當選，恐將砍除橋頭糖廠十萬棵大樹。賴瑞隆競選總部表示，中央已決議針對公民團體所提訴求提出具體回應及配套措施。

柯志恩新廣告 回歸初心

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨天展開大樹、鳥松等地大車掃，競選團隊也發布最新競選形象廣告，影片以柯志恩懷抱「教育人的初心」為主軸，訴說從校園老師走入政壇的心路歷程，強調她會「勇於挑戰、勇於改變」，有信心帶領高雄迎向更好生活。

國民黨高雄市長候選人柯志恩（中）昨天下午在大樹、鳥松等地大車掃，直接感受群眾溫度。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市長候選人柯志恩（中）昨天下午在大樹、鳥松等地大車掃，直接感受群眾溫度。記者徐白櫻／攝影

2026九合一選舉

2026九合一選舉 高雄市選舉 賴瑞隆 柯志恩

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

83歲議員候選人到賴瑞隆競總踢館 為橋頭糖廠10萬棵樹邀賴辯論

隔空交火 柯志恩酸賴瑞隆「新潮流較有錢」

選民要的 不是捐款比賽

影／柯志恩陸戰空戰齊發 最新形象廣告強調保持教育人初心勇於改變

相關新聞

建設雲林 張嘉郡續建抽水站 劉建國走訪雲林溪

前總統蔡英文昨為民進黨雲林縣長候選人劉建國輔選，直言希望劉建國這次參選不要再「差一點點」；國民黨候選人張嘉郡昨接連到口湖鄉、四湖鄉提出從治水、交通、產業發展到長幼照顧整體規畫，盼持續改善地方生活環境。

賴瑞隆被爆 夫妻存款都人民幣

民進黨市長候選人賴瑞隆遭爆論文稱赴大陸是非常愉快的經驗，新黨台北市議員侯漢廷昨再踢爆，賴妻二○一四年財產申報持有五十八萬餘元人民幣，占夫妻存款百分之九十八，質疑民進黨「綠能你不能」。賴瑞隆競總回應，財產均依法申報，人民幣是十多年前透過銀行理財取得，早已不再持有，批評特定陣營惡意抹黑。

蔣萬安：別碰綠就卻步

近日一名黃姓女子涉嫌在社群散布民進黨候選人沈伯洋上摩鐵，檢調快速搜索、約談，北檢昨凌晨諭廿萬元交保。台北市長蔣萬安昨揭露民進黨議員許淑華指控他到東發號用餐未付錢，相關爭議卻未見偵辦動作，希望檢調「能夠有一致的標準，不要碰到綠色就卻步」；北檢隨後火速分案，將許列他字案被告，不排除約談到案說明。

洋流號船艇在淡水河面撒金紙 藍委促沈伯洋公開道歉

民進黨台北市長候選人沈伯洋前天辦台北大洋流活動，卻傳出四十二艘洋流號船艇在淡水河面拋撒金紙。在地立委洪孟楷昨批汙染河川，要求沈及其團隊公開道歉、參與的賴清德總統發聲譴責。經本報記者詢問競總，截稿前未獲得回應。

環團反對設置光電板 「沒辦法證明不汙染水質」

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，環保團體十多年前就反對供應民生飲用水的水庫設置光電板，因相關單位仍然沒辦法證明光電板不會汙染水質，支持全數清除態度不變。

批側翼扯市府端午龍舟護航撒冥紙 王鴻薇：自曝其短 造神要有限度

民進黨台北市長候選人沈伯洋舉辦「台北大洋流」，洋流船隻在淡水河上撒冥紙，引發熱議。國民黨立委王鴻薇表示，側翼帳號在網路上先是說AI否認，發現是真的之後就扯市府的端午龍舟競賽護航，根本自曝其短。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。