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蔣萬安：別碰綠就卻步

聯合報／ 記者張策蕭雅娟張宏業／連線報導

近日一名黃姓女子涉嫌在社群散布民進黨候選人沈伯洋上摩鐵，檢調快速搜索、約談，北檢昨凌晨諭廿萬元交保。台北市長蔣萬安昨揭露民進黨議員許淑華指控他到東發號用餐未付錢，相關爭議卻未見偵辦動作，希望檢調「能夠有一致的標準，不要碰到綠色就卻步」；北檢隨後火速分案，將許列他字案被告，不排除約談到案說明。

蔣萬安昨陪國民黨新北市長候選人李四川車隊掃街，媒體詢問，近日有人在網路散布沈伯洋私德不實訊息，檢調迅速偵辦；相較之下，許淑華日前指控蔣萬安到饒河夜市東發號用餐未付錢，蔣競辦已否認，前天由國民黨北市議員詹為元告發許涉嫌違反選罷法、意圖使人不當選，蔣如何看待檢調處理速度。

蔣萬安感嘆，不管是砍樹、金華國中營養午餐，還有包括最近說他吃飯不付錢，相關事情外界都在關注，「我想這些事情大家還是必須要跟進」。許淑華昨未回應。

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