洋流號船艇在淡水河面撒金紙 藍委促沈伯洋公開道歉

民進黨台北市長候選人沈伯洋前天辦台北大洋流活動，卻傳出四十二艘洋流號船艇在淡水河面拋撒金紙。在地立委洪孟楷昨批汙染河川，要求沈及其團隊公開道歉、參與的賴清德總統發聲譴責。經本報記者詢問競總，截稿前未獲得回應。

「這就是你們號稱的溫暖、陽光？」洪孟楷在臉書表示，過去八年新北市長侯友宜每次到淡水、八里，經常用「母親之河」形容淡水河，因為北台灣早期發展就是這條河流孕育，百年前馬偕博士抵達上岸，到河口聚落發展，都與淡水河密不可分，如今他接獲許多淡水、八里鄉親憤怒反映，洋流應援船隊有人往河面大量拋灑金紙，鄉親難以接受，「這就是你們對待母親之河的方式」？

洪孟楷說，早期雖有龍舟祈福習俗，但隨著環保意識提升，相關活動早已調整，以達到減少汙染目標，不能再拿習俗合理化往河裡灑金紙的行為。他也指出，廢棄物清理法第廿七條明文禁止對指定清除地區內拋棄紙屑等廢棄物，主管機關應依法查處，糟蹋淡水河絕對令人無法接受。