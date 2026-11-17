環團反對設置光電板 「沒辦法證明不汙染水質」

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，環保團體十多年前就反對供應民生飲用水的水庫設置光電板，因相關單位仍然沒辦法證明光電板不會汙染水質，支持全數清除態度不變。

台灣森林城市協會理事長莊傑任表示，水庫的水位會隨著降雨、季節等因素而有高低，當光電板遇到枯水期在乾地上擱淺，或是遭遇颱風時，就會出現饋線拉扯毀損，甚至破損燃燒的情形，很可能出現戴奧辛等有毒物質，而這些破損的是廢棄物在水庫中是很難清乾淨的。

馬頭山自然人文協會會長黃惠敏表示，現在誰都無法具體說明，光電板的哪些物質可能溶於水中，即使溶出量非常微量，但累積的毒性是否對身體造成影響？這部分其實一直沒有被說清楚講明白，呼籲水庫的光電都應該要進行環評。