鍾東錦請假拚選戰 陳品安合體「苗栗隊」

苗栗縣長選戰藍綠對決，國民黨縣長鍾東錦爭取連任，日前公開點名苗栗市、頭份市長與竹南鎮三地選情緊繃，鍾昨起正式請假投入選戰，但如有重要縣政行程仍會出席；民進黨縣長候選人陳品安昨發起「苗栗隊」聯合站路口串連行動，一早在主要路口向鄉親拜票，力拚苗栗隊全壘打。

苗栗市長、頭份市長及竹南鎮長選舉，政壇分析是一級戰區，國民黨競選連任苗栗市長余文忠面對民進黨市長候選人林月琴強力挑戰，頭份市長、竹南鎮長新局，分別由國民黨徐功凡、無黨籍何秀綿，對決泛綠曾玟學、葉忠倫。鍾東錦前天在國民黨縣黨部黨慶，點名三大市鎮選情緊繃，面對綠營重兵助選，藍軍須團結加把勁。鍾東錦競選總部表示，鍾縣長昨起正式請假，全力投入縣長選戰，上午連續出席頭份中山公有零售市場改建工程，以及造橋鄉衛生所改建衛生社福聯合大樓工程動土典禮，晚間則排定頭份及頭屋兩場小型問政說明會。不過請假期間若有縣務會議等重要縣政工作或會議，仍會出席主持。

民進黨部分，陳品安號召黨籍各級候選人，昨一早七時半到八時半在苗栗市、頭份市、竹南鎮、三義鄉、通霄鎮、卓蘭鎮等多個重要路口同步拜票，展現團結氣勢。陳品安與林月琴合體站點苗栗市國華路及至公路口，向民眾揮手問候。

陳品安說，縣政推動需要縣府、議會及鄉鎮市公所共同合作，從長輩福利、育兒政策到地方建設，也需要議員協助審查預算、監督執行，讓好的政策真正落實，讓更多鄉親受惠。她期盼與苗栗隊各候選人一起贏得鄉親支持，未來共同承擔責任，逐一實踐對苗栗的承諾。