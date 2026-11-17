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鄭朝方、莊競程合推廣告 徐欣瑩、蔣萬安影片同框

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹報導
民進黨新竹市長候選人莊競程（左）與新竹縣長候選人鄭朝方（右）共同推出競選形象廣告。圖／莊競程競辦提供
民進黨新竹市長候選人莊競程（左）與新竹縣長候選人鄭朝方（右）共同推出競選形象廣告。圖／莊競程競辦提供

新竹縣市生活圈互動緊密，民進黨市長候選人莊競程與縣長候選人鄭朝方昨共同推出競選形象廣告，宣示「大新竹共好」，同時重申捷運四年內動工政見，爭取連任的市長高虹安認為，應說清楚是先期還是主體工程動工。國民黨縣長候選人徐欣瑩昨發布與台北市長蔣萬安合體影片，期許二人攜手合作、區域共榮。

莊競程與鄭朝方最新六十秒競選形象廣告，從科技、風大、米粉及摃丸等外地人對新竹的印象出發，透過城市街景、傳統廟宇、海岸風光與日常生活，呈現新竹人熟悉的家鄉，並強調新竹縣市雖有行政區劃，但兩地往返工作、就學頻繁，生活早已密不可分。兩人提出「朝向未來、競逐幸福」標語，盼真正實現大新竹共好。

莊競程也提到，新竹縣市的交通問題，就是最需要合作解決的課題。自己提出新竹捷運四年內動工的目標，並規畫「三＋二」捷運路網，期許未來透過縣市合作加速推動。

針對民眾關注的捷運議題，高虹安昨出席市府「大新竹輕軌推動進度」記者會，表示市府以「地下化優先」為規畫方向，目標明年完成紅、藍線整合可行性研究報告並提送交通部審查。她並強調，軌道建設需要充分的前期規畫與審查程序，並非一蹴可幾，有候選人提出四年內動工，應說清楚是先期工程還是主體工程動工。

新竹縣長選戰部分，徐欣瑩也打出專業形象牌，找來蔣萬安同框拍影片，蔣在影片中肯定她「把一生的本事都用在家鄉的土地上」，稱讚徐欣瑩懂科技，懂產業，也懂得把人放在心上，未來期待能跟徐欣瑩以縣市長等身分攜手合作、區域共榮，一起帶給鄉親更好的生活。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩（右）16日推出與台北市長蔣萬安（左）同框催票影片。圖／徐欣瑩競辦提供
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩（右）16日推出與台北市長蔣萬安（左）同框催票影片。圖／徐欣瑩競辦提供

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