中央盤點…翡翠水庫設光電板 蔣萬安：堅決反對

經濟部水利署連三年發函要求盤點水庫設置太陽能光電設施的可能性，台北市政府三度拒絕，市長蔣萬安昨直言，從頭到尾堅決反對翡翠水庫設光電板，「不管中央發文來幾次，我們立場都不會改變、退讓」，就是守護用水安全。

對此，民進黨台北市長候選人沈伯洋僅表示，經濟部現在還沒有計畫在翡翠水庫上面裝光電，他尊重經濟部意見；但以城市能源來講，先把建築物能源做好，反而是比較急迫的事。經濟部水利署重申，過往的相關函文僅為調查光電設置潛力，並未要求翡翠水庫設置，更無強制推動情形。

蔣萬安說，對手沈伯洋在面對相關問題時，未公開承諾拒絕翡翠水庫設置光電板，蔣萬安競辦更批沈態度迴避，「連一句我反對都不敢講？」身為立委卻漠視保護人民飲用水的基本權益，只知道配合中央政策，「你要選的是台北市長，市民問的是你的立場。別再請經濟部代答」。

依北市府、經濟部水利署公文顯示，該署分別於二○二二年三月廿一日、二○二三年十二月十八日，以及二○二四年十二月十日，三度通函詢問翡翠水庫管理局可否於轄管水庫設置太陽能光電設施，第一次是在柯文哲市長任內，其餘兩次都是蔣萬安上任市長後。

蔣萬安說，翡翠水庫是攸關大台北六百萬人非常重要民生水源，四年來，中央曾連三年發文要市府盤點設置光電板的潛力，市府立場始終非常堅定反對，民眾的健康安全，絕對要全力守護，「這是身為市長的責任，所以絕對不會退讓。」

媒體追問，水利署去年澄清，調查盤點潛力地點，並非針對翡翠水庫，也非強制推動光電設施，蔣萬安說，「我想你可能沒有看過公文，如果你看了公文，一定也非常的意外。」經濟部公文要市府盤點設置光電板的面積和容量，還表示如果無法設置必須說明理由。但不管中央怎麼說或發多少次文來，他的立場就是不會退讓、妥協。

事實上，去年十月北市議會質詢時，蔣萬安就曾被問及此事，蔣當時也明確表達，翡翠水庫依法就是不准設置光電板。

北市副市長張溫德表示，水利署二○二二年公文，請北市府盤點翡翠水庫管理範圍能否擴充光電太陽能設施，不論屋頂型、地面型等，並回報可設置的範圍，若無法擴充也要詳述原因。

張溫德說，柯文哲市長任內市府回文評估效益不適合；蔣萬安上任後，中央二○二三年再度來文，當年北市府清楚告知，翡翠水庫基於水源保護，蓄水範圍不受理非水庫蓄水行為使用，並提到都市計畫法、水利法等雙重規定，禁止太陽能光電板設置，未來也不會設置。張說，經濟部水利署隔年二○二四年十二月十日又再來函，北市府同樣回絕，甚至連開放觀光船都不行。

民進黨創黨主席柯文哲昨被問及此事，柯說，翡翠水庫環保要求是特別高的，是市長的「基本認知」，這就是為什麼在做北宜直鐵、北宜高鐵，大家會有猶豫。