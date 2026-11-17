高鐵彰化站運量墊底 縣長候選人多看好雙鐵串聯效益

彰化高鐵站運量低迷，今年前三季僅七十六點七萬人次，是全線唯一未突破百萬人次的車站，近日更有網友熱烈討論應否廢站。彰化縣長候選人對此看法不一，多數認為田中支線完工後，雙鐵串聯可望帶動南彰化及南投觀光，也有人主張重新檢討周邊土地開發。

根據台灣高鐵公布今年一月至九月營運統計，全線累計旅運量達六千三百三十三點九萬人次，較去年同期增加三百零九點二萬人次，年增百分之五點一三，但彰化站以七十六點七萬人次墊底。

民進黨彰化縣長候選人陳素月競選總部表示，外界只看運量數字，卻忽略田中站對南彰化及南投竹山、名間居民，以及商務通勤族的重要性。過去因缺乏鐵道直接共構，轉乘及接駁不便，陳素月積極爭取台鐵田中支線，已動工，預計二○二九年底完工，希望改善南彰化鐵道轉乘環境，發揮雙鐵串聯效益。

國民黨候選人魏平政表示，高鐵站設在田中，就是希望帶動偏鄉發展，地方建設並非短時間就能一蹴可幾。過去鄰近鄉鎮民眾前往高鐵站，車程需要二至三十分鐘，如今東彰路通車，已縮短一半交通時間，未來田中支線完工後，雙鐵接駁將更加便利，有助串聯二水、集集等觀光景點，帶動地方繁榮。

無黨籍候選人邱建富認為，田中支線有助高鐵銜接台鐵，未來希望吸引前往溪頭、日月潭的旅客改由彰化轉乘，形成南彰化通往南投的觀光軸線。他也主張，田中高鐵特區應結合文創及青年產業，規畫成立文創育成孵化中心，並建立在地交易平台，注入新的發展動能。

無黨籍候選人陳重嘉則認為，彰化、雲林是否適合設高鐵站，值得重新檢討。他指出，彰化高鐵站周邊土地開發進度緩慢，未提升民眾使用意願，田中支線雖有助益但有限。他主張周邊土地開發由政府規畫，並納入社會住宅等方向，整體開發以帶動區域發展。