議員質疑政治分贓 何欣純競總、謝豐享否認

台中市商業會理事長謝豐享多次高調抨擊市長盧秀燕施政，近日遭曝光一段聚餐影片，有人高喊「何欣純當選」、「謝豐享、副市長凍蒜」，台北市議員侯漢廷質疑這是「假中立、真分贓」。謝豐享表示，這是旁人起鬨，「從沒有被邀擔任副市長一事」；何欣純競總則批評，僅憑一段影片就做出政治聯想，令人嘆為觀止。

中聯油脂大豆沙拉油爆發致癌物「苯駢芘」超標事件後，台中市商業會理事長謝豐享發出公開信，批評台中市長盧秀燕未致電或行文關心商界與市民健康，只顧著北上串聯與政治活動，卻將責任推給中央。民進黨議員質詢此事，盧秀燕答詢冷回「他（謝）是深綠的」。

侯漢廷昨在臉書發文指出，幾個月前，謝豐享以「百工百業、客觀中立」為訴求，在食安議題上猛烈批評台中市府及市長盧秀燕。

侯漢廷表示，但這支外傳的影片中，謝豐享與眾人聚餐，有人高喊「何欣純凍蒜！」「謝豐享凍蒜！副市長，凍蒜！」。侯質疑謝豐享中立客觀是否只是表象，更批評對方根本是綠營輔選人士，甚至分配到選後職務。

謝豐享表示，影片中有人喊他當副市長只是旁人起鬨，「從沒被邀擔任副市長一事」，侯議員不應這樣說。

何欣純競總表示，候選人並未在場，不清楚影片在什麼場合拍攝，也不了解前後脈絡，無法替影片中的人說明。僅憑一段與候選人無關、不知出處的聚餐影片，就誇大聯想、影射人事，甚至扣上「政治分贓」帽子，聯想力令人嘆為觀止。何欣純競總指出，選戰進入最後關頭，對手陣營的抹黑手段也加劇，呼籲回歸正向選舉。