張善政成立八德後援會 黃世杰連日車掃

選戰倒數，爭取連任的國民黨桃園市長張善政昨成立八德區後援會，黨主席鄭麗文站台向支持者催票，民進黨市長候選人黃世杰車隊掃街不停歇，昨邀來政論節目主持人李正皓到大溪車隊掃街拜票。張善政、黃世杰今早九時都將出席選委會舉辦的公辦政見發表會，雙方難得同台是否激起攻防火花，備受關注。

張善政八德區後援會成立大會現場湧入大批支持者，揮舞競選旗幟與看板，張也和鄭麗文、議長邱奕勝等人同台造勢，展現選戰最後的團結氣勢。張善政強調，過去四年八德是市府最花心思的區域之一，捷運綠線與三鶯線延伸八德都在推動中，加上市立醫院總院將落腳八德，未來八德將成為桃園非常亮眼的區域。

張善政也提到，國民黨前主席朱立倫日前提醒，支持他的群眾投票意願偏低，相當危險，懇託在場鄉親發揮影響力動員所有支持者出來投票。鄭麗文肯定張善政推展市政有前瞻眼光，且細心照顧市民需求，儘管外界常說全台灣最穩的就是桃園，「但票沒投出來，所有選區都不能說穩」，呼籲支持者務必返鄉投票。

黃世杰近日持續到各區車隊掃街，昨早先與李正皓、議員陳治文合體到大溪車掃，晚間則和立委郭昱晴展開南區大票倉中壢區車掃，今天也將到龜山、觀音等區車隊掃街，繞行大街小巷向鄉親懇託，並同步線上直播。

桃園市長選舉唯一公辦電視政見發表會將於今早九時在桃園市選委會登場，並於桃園市的有線電視第三公用頻道及YouTube平台同步直播，兩人各有兩輪合計廿四分鐘的政見發表時間，未有辯論、交互詰問環節。

張善政說，政見發表內容將從過去四年政績及未來發展願景兩大方向準備，一方面讓市民對市府執行力有信心，另一方面讓大家了解桃園未來不只四年，而是廿、卅年的發展樣貌。黃世杰說，自己將以最淺顯易懂的方式，向市民說明桃園目前面臨的問題及對應的解決方案，讓大家判斷誰更有能力帶領桃園繼續向前。