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變相補助 藍委：大罷免、洋流團體 獲16億挹注

聯合報／ 記者鄭媁詹宜庭陳宛茜／台北報導
國民黨立委邱鎮軍指出，近十年來大罷免和洋流參與團體，背後竟然站著至少高達16.6億元的政府經費。圖／取自邱鎮軍臉書
國民黨立委邱鎮軍指出，近十年來大罷免和洋流參與團體，背後竟然站著至少高達16.6億元的政府經費。圖／取自邱鎮軍臉書

台北市長選舉戰況激烈，國民黨立委邱鎮軍揭露，近十年來大罷免和洋流參與團體，背後竟有十六點六億元的政府經費挹注，其中文化部四點五億元補助、三點七億元採購，加上各部會、公營事業與地方政府的水龍頭，讓這群人在選舉時變身政治行動的「熱情贊助商」，吃「合法的黃金飯」。

文化部表示，各項補助及政府標案依循法規及制度，一切皆公正公開，可受公評；而將獲補助者及得標者與後續的言論、表意等進行連結，在時序及邏輯上都明顯不合理，更形同言論審查。

邱鎮軍指出，要不要支持洋流、大罷免是政治自由，但是自從二○一六到今年十一月的政府公開資料顯示，這些在「大罷免」舞台上聲嘶力竭高呼正義，或者喊著「你們的市長沈伯洋」的參與者及關聯單位，背後竟然站著至少高達十六點六億元的政府經費。

邱鎮軍表示，在超過十億元的採購總額裡，走一般「公開招標」的只有區區一七三萬元，高達四點九億元是「未經公開評選／徵求」的限制性招標，另外五點一億元是經公開評選的限制性招標。

邱鎮軍說，民進黨雖然極力否認大罷免是為剷除異己，但只要稍微看一下那些領銜人待過的協會，如何輕鬆優雅拿下大額補助跟限制性標案，再轉身聽所謂的「民眾自主」，真是侮辱了這套精密的產業鏈。

針對文化部反擊，邱鎮軍指出，文化部一面說補助可受公評，一面又把整理公開資料說成言論審查，根本是雙重標準；政府補助與標案花的都是納稅人的錢，人民本就有權檢視資金流向及後續效應，文化部卻想用一句「不合理」就迴避公開檢驗，這才叫心虛。

他指出，真正該釐清的是，補助制度是否存在「拿錢者自我審查、沒拿錢者被邊緣化」的結構性問題，而非動輒扣上「言論審查」的大帽子轉移焦點，拿「文化歸文化」當包裝，掩蓋資源分配背後的政治性，才是把文化工作者當成擋箭牌和遮羞布。

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