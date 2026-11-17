選前黃金周 藍綠白衝高投票率

選前黃金周，民眾黨廿一日選在台北市政府前廣場舉辦全國大集結，台北市長蔣萬安昨證實將出席，希望有機會當面向台北市前市長柯文哲請益。國民黨中央則選在廿二日在宜蘭縣協辦大型造勢，為縣長候選人吳宗憲助陣拉抬。民進黨台北市長候選人沈伯洋昨表示，選前黃金周將聚焦嘉年華和親子活動，他將勤走基層，衝高最後投票率。

國民黨文傳會主委陳以信說，黨主席鄭麗文黃金周行程滿檔，選前之夜則規畫到新竹縣力挺縣長候選人徐欣瑩。民眾黨從上周開始啟動全台大車掃，柯文哲率領「台灣號」、黨主席黃國昌率領「民眾號」分進合擊，兩路人馬將在十一月廿一日會合大造勢。黃國昌說，蔣萬安已答應參與活動。

民進黨規畫廿日啟動「中台灣大串聯」，之後將遍地開花全台造勢活動，初估至少十四場以上。沈伯洋說，這場選舉最後的勝負就是投票率，選前黃金周主要有一些嘉年華會的活動，如同上周的「洋流祭」比較偏向音樂藝文，接下來會聚焦親子，以及最後會有雙北一起的活動。