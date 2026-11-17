聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／破圈拓票 侯友宜、蘇貞昌輔選較勁

聯合報／ 本報記者王慧瑛葉德正

藍綠兩軍近日將車掃戰線延伸至對手優勢選區，展開陸戰廝殺。國民黨新北市長候選人李四川多次獲雙北市長蔣萬安、侯友宜積極奧援，展現雙北合作態勢；民進黨雙北候選人蘇巧慧、沈伯洋除了合體「洋流慧聚」，蘇巧慧更有父親蘇貞昌隱性輔選，綠營期待「老縣長牌」喚回傳統支持者。

李四川連續三天車掃三重、蘆洲、新莊、樹林等綠營傳統優勢區，藍營不只要在優勢區固票，更要破圈拓票。這套打法的戰略，除了李四川要發揮過去當新北副市長累積的地方聲望，還有侯友宜、蔣萬安及雲林縣長張麗善等人跨區助陣，試圖將個人行政資歷與藍營執政首長的政治聲量，轉化為地方組織動員。

侯友宜身兼競總主委，陪李四川直搗綠營票倉，除移轉能量，也攤開市政建設成果，訴求政策延續。昨天車掃過程，民眾黨主席黃國昌車隊巧妙路過李四川蘆洲競總，展現藍白合作訊號。

不過，回顧二○二二年新北市長選舉，侯友宜雖拿下全市廿九區，但三重、蘆洲、新莊仍是相對弱勢區域；如今面對長期經營地方的蘇巧慧，藍營不只要突破綠營票倉，更要避免車掃熱度只停留在街頭聲量，李四川喊出「缺三票」，蔣萬安也呼籲支持者一定要投票，催出基本盤是重中之重。

民進黨有中央執政優勢，蘇巧慧獲得府院黨資源以及蘇系地方人脈，力守優勢區；蘇巧慧近期也加大力道前進新店、永和等劣勢選區，希望能縮小與對手的差距。

另一條戰線是蘇貞昌的幕後助攻。蘇巧慧參選以來，父女刻意維持「剛剛好」的距離，沒有同框看板，也避免在造勢場同台，避免蘇巧慧的努力被簡化為「政二代」接班。其實，在蘇系議員候選人造勢場、地方宮廟慶典等，仍不時可見蘇貞昌身影。

父女分進合擊正是蘇巧慧戰略，她主攻年輕、婦幼及新世代選民，形塑政治品牌；蘇貞昌透過在台北縣時期累積的人脈與地方情感，接觸傳統支持者，「老蘇」不必站上競選舞台，仍能在地方組織補位。

新北宛如台灣縮影，藍綠各有優劣勢選區，陸空戰並進，一票都不能少。

2026九合一選舉

2026九合一選舉 侯友宜 蘇貞昌 新北市選舉

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

觀察站／侯友宜執政8年期末考 比自己選還認真

攜手取勝…李四川車掃 侯友宜搶麥克風催票

侯友宜親自打電話給里長 藍軍螞蟻雄兵巷戰催票

蔣、李、張蘆洲同台擠爆長榮路 巧遇黃國昌車隊互喊加油

相關新聞

建設雲林 張嘉郡續建抽水站 劉建國走訪雲林溪

前總統蔡英文昨為民進黨雲林縣長候選人劉建國輔選，直言希望劉建國這次參選不要再「差一點點」；國民黨候選人張嘉郡昨接連到口湖鄉、四湖鄉提出從治水、交通、產業發展到長幼照顧整體規畫，盼持續改善地方生活環境。

賴瑞隆被爆 夫妻存款都人民幣

民進黨市長候選人賴瑞隆遭爆論文稱赴大陸是非常愉快的經驗，新黨台北市議員侯漢廷昨再踢爆，賴妻二○一四年財產申報持有五十八萬餘元人民幣，占夫妻存款百分之九十八，質疑民進黨「綠能你不能」。賴瑞隆競總回應，財產均依法申報，人民幣是十多年前透過銀行理財取得，早已不再持有，批評特定陣營惡意抹黑。

蔣萬安：別碰綠就卻步

近日一名黃姓女子涉嫌在社群散布民進黨候選人沈伯洋上摩鐵，檢調快速搜索、約談，北檢昨凌晨諭廿萬元交保。台北市長蔣萬安昨揭露民進黨議員許淑華指控他到東發號用餐未付錢，相關爭議卻未見偵辦動作，希望檢調「能夠有一致的標準，不要碰到綠色就卻步」；北檢隨後火速分案，將許列他字案被告，不排除約談到案說明。

洋流號船艇在淡水河面撒金紙 藍委促沈伯洋公開道歉

民進黨台北市長候選人沈伯洋前天辦台北大洋流活動，卻傳出四十二艘洋流號船艇在淡水河面拋撒金紙。在地立委洪孟楷昨批汙染河川，要求沈及其團隊公開道歉、參與的賴清德總統發聲譴責。經本報記者詢問競總，截稿前未獲得回應。

環團反對設置光電板 「沒辦法證明不汙染水質」

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，環保團體十多年前就反對供應民生飲用水的水庫設置光電板，因相關單位仍然沒辦法證明光電板不會汙染水質，支持全數清除態度不變。

批側翼扯市府端午龍舟護航撒冥紙 王鴻薇：自曝其短 造神要有限度

民進黨台北市長候選人沈伯洋舉辦「台北大洋流」，洋流船隻在淡水河上撒冥紙，引發熱議。國民黨立委王鴻薇表示，側翼帳號在網路上先是說AI否認，發現是真的之後就扯市府的端午龍舟競賽護航，根本自曝其短。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。