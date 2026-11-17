新北激戰 李四川今直搗蘇巧慧本命區

新北決戰，藍綠陸戰攻防。國民黨新北市長候選人李四川連續三天車掃綠營票倉，今天下午將直搗對手蘇巧慧的樹林本命區，李陣營定調，這次選戰主客觀環境與二○二二年不同，「三重、蘆洲、新莊一定要贏」；李四川前腳剛走，蘇巧慧今晚將緊急回防本命區，蘇陣營目標要將新店、中和、永和等劣勢區差距壓在個位數之內，對選情更有利。

李四川近日車掃重心鎖定綠營優勢選區，繼前天與新北市長侯友宜踏進三重區，昨聯袂台北市長蔣萬安、雲林縣長張麗善到蘆洲區拜票，下午又與侯友宜合體進軍新莊區，今天車隊將挺進蘇巧慧的樹林本命區。藍營「萬川連線」鼓吹投票率，李四川喊話「現在缺三票，拉票、催票、投票」，蔣萬安也說，「一定要投票，我們才會贏。」

二○二二年新北市長選舉，侯友宜以六成二得票率拿下廿九區「完勝」，但三重、蘆洲、新莊得票率相對較低。藍營輔選要角說，侯友宜廿九區全勝，除執政滿意度高，也與長期經營第一線里長及地方組織有關，當時民進黨候選人林佳龍組織基礎較弱，更放大侯的優勢。

不過，該名人士坦言，李四川這次面對蘇巧慧與二○二二年不同，尤其三重、蘆洲、新莊立委席次長年由民進黨掌握，藍營沒有樂觀本錢，但李四川目標不變，「這三區一定要贏」。李四川擔任新北市副市長期間，三重、蘆洲、新莊就是主責範圍，與地方有一定互動基礎，最後階段將持續透過車隊掃街、市場拜票、地方造勢等陸戰方式催高投票率。

李四川前天到樹林區參加遶境，濟安宮董事長陳黃綠妹比出象徵三號的「ＯＫ」手勢，被外界解讀在蘇巧慧本命區拔樁成功。李四川說，他與陳黃綠妹是老朋友，他會爭取所有市民支持。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧昨搭乘「粉紅超跑」車掃新店區。記者黃義書／攝影

蘇巧慧昨車掃從新店出發，下午到五股地區，晚間再前進中和等藍軍票倉。蘇巧慧說，每個選區都很重要，希望喚起選民熱情，周末她將再度與民進黨台北市長候選人沈伯洋合體「洋流慧聚」，預計前往南投、台中，希望這股以願景為主的選戰氛圍擴散到更多城市。

蘇巧慧說，選戰進入最後階段，雖然聲音沙啞，但精神、體力還不錯，車掃看到街頭滿滿的支持力量，會持續帶起熱情，一起走向勝利。蘇巧慧日前造勢遭神將撞斷門牙，隔天就修復如初，她說，「台灣牙科技術非常厲害，就是一個臨時的牙套」。被問到喉嚨沙啞情況，蘇笑稱，「粉紅超跑最近唱得不是特別好」。

民進黨新北市黨部執行長高碩呈指出，現階段策略不外乎在劣勢區「少輸為贏」，歷次選舉得票相對弱勢的新店、永和，確實是要重點加強的選區，目標是將雙方差距壓縮至個位數以內；目前內部預估，若投票率上看六成五，對蘇巧慧愈有利。