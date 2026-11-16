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在野聯盟造勢挺吳宗憲！鄭麗文批司法介選 陳琬惠轟林國漳不敢辯論

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
與會者舉手比3，全場高喊「支持三號縣長候選人吳宗憲」。記者戴永華／攝影
與會者舉手比3，全場高喊「支持三號縣長候選人吳宗憲」。記者戴永華／攝影

選戰倒數，國民黨主席鄭麗文今晚到頭城為縣長候選人吳宗憲站台，痛批民進黨動用國家機器司法介選，「哪有人在選前，將人押去關？」影響選情；民眾黨立院榮譽顧問陳琬惠說，林國漳不但不敢辯論，也絕少看到林國漳自己站出來回應問題，旁邊都一定有人陪，這種人要如何當縣長。

「黨外在野大聯盟-救台大行動」宜蘭場今晚在頭城鎮新建社區活動中心舉辦宣講造勢，歷史哥李易修與黃士修主持，除了黨主席鄭麗文與陳琬惠外，「館長」陳之漢、立委洪孟楷、軍事專家鄭繼文及資深媒體人彭華幹到場，展現藍白團結氣勢。

鄭麗文說，這場選舉雙方雖五五波，卻是一場不公平的戰爭，民進黨動用國家機器，司法介入影響選舉太離譜，過去無論如何政黨輪替，但沒有人在選舉前把人押去關的，這種針對性的作法太粗魯。

她舉出縣長林姿妙與子女遭司法追殺，國民黨全國一、兩百名黨工因為反罷免被起訴，讓她感到不捨；宜蘭選舉意義重大，但「過去從來沒有像這次選舉」司法介選，要抓就抓、要關就關，把宜蘭民主聖地當成新潮流自己的，無所不用其極，出手骯髒。

她話鋒一轉，批評林國漳背後有新潮流賴清德撐腰，他就是只要人出來選就好，不用煩惱錢也用煩惱資源，新潮流都已經幫他準備好了，對縣政不熟也沒有關係，新潮流要林國漳出來選縣長，只是「借個人頭印章」而已，呼籲宜蘭人用選票拒絕新潮流。

陳琬惠說，從頭到尾林國漳都不敢辯論，她左思右想回顧林國漳之前的所有發言，幾乎很少看到林國漳自己本人講話，旁邊不是陳文昌，就是他的發言人或他的議員，很少看到林國漳自己站出來回應問題，所以你怎麼樣問他，都不是他自己回答。

她說，民進黨在地深耕的人這麼多，為什麼偏偏選林國漳出來選？原以為他是「素人」，其實林國漳一點都不素！他被照顧從賴清德當行政院長、當副總統直到總統，只要陳金德有位置，林律師就有位置，明明就是被新潮流準備好，有一天要他去選舉，如今他竟也不承認自己是新潮流，什麼時候連新潮流都變得這麼不能夠承認。

「黨外在野大聯盟-救台大行動」宜蘭場，除了黨主席鄭麗文與陳琬惠外，「館長」陳之漢、立委洪孟楷、軍事專家鄭繼文及資深媒體人彭華幹到場，展現藍白團結氣勢。記者戴永華／攝影
「黨外在野大聯盟-救台大行動」宜蘭場，除了黨主席鄭麗文與陳琬惠外，「館長」陳之漢、立委洪孟楷、軍事專家鄭繼文及資深媒體人彭華幹到場，展現藍白團結氣勢。記者戴永華／攝影

「黨外在野大聯盟-救台大行動」宜蘭場，由歷史哥李易修與黃士修主持，黨主席鄭麗文與陳琬惠等人站台，全力幫縣長候選人吳宗憲輔選。記者戴永華／攝影
「黨外在野大聯盟-救台大行動」宜蘭場，由歷史哥李易修與黃士修主持，黨主席鄭麗文與陳琬惠等人站台，全力幫縣長候選人吳宗憲輔選。記者戴永華／攝影

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