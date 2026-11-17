藍營整合 楊鎮浯力讚陳玉珍金門「領頭羊」

國民黨金門縣黨部昨辦建黨一三二周年黨慶暨表揚大會，三百多名黨員、幹部及候選人到場。縣黨部主委楊鎮浯與縣長候選人陳玉珍同台，楊致詞數度肯定陳在立院的表現，稱她是此次金門地方選舉的「領頭羊」，呼籲黨員以具體行動支持。地方人士認為楊展現公開力挺態度，釋出藍營整合訊號。

楊鎮浯致詞說，陳玉珍近年在立院與民進黨交鋒，為金門鄉親爭取權益的表現有目共睹，黨員不能只有口頭支持，除了自己表態，更要邀請左鄰右舍、親友一起支持國民黨候選人，展現黨的力量。

楊鎮浯說，國民黨在台灣政治處境艱難，甚至被清算到沒有資源，最珍貴的資產就是始終不離不棄的忠貞黨員。黨的前輩當年即使面對困境，仍為後代子孫打拚，現在更應延續精神，為下一代打造安全、和平、繁榮的道路。

陳玉珍致詞時感謝資深黨員支持，也向黨員說明「黃金十年・行動金門」政策白皮書，強調要將廿五年服務經驗及地方需求轉化為具體施政方向。

陳玉珍說，各界認為她聲勢好，但選舉尚未結束，仍須黨員全力相挺，呼籲十一月廿八日投票支持國民黨提名人選。

她也說，立院三讀通過九項法案遭行政院不副署、不執行，造成朝野對立升高、政局持續動盪，政治僵局並非國家與人民之福。她強調，身為民意代表，最重要責任就是為人民發聲、爭取權益，讓政策真正回應百姓需求。