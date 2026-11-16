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翡翠水庫是否設光電板 蔣萬安競辦問沈伯洋：連「我反對」都說不出口？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
翡翠水庫是否裝設光電板引發討論，民進黨台北市長候選人沈伯洋表示，應先把建築物能源做好，是發展城市能源較急迫的事。記者曾吉松／攝影
翡翠水庫是否裝設光電板引發討論，民進黨台北市長候選人沈伯洋表示，應先把建築物能源做好，是發展城市能源較急迫的事。記者曾吉松／攝影

選戰倒數12天，翡翠水庫設置光電板議題攻防，爭取連任的台北市長蔣萬安競辦今表示，沈伯洋被問若當選會不會放寬設光電限制，沈先說經濟部目前沒計畫，再說尊重，連一句「我反對」都說不出口？

翡翠水庫攸關大台北約600萬人的民生用水，蔣萬安今受訪重申，北市府堅決反對在翡翠水庫水域設置光電板。「不管發文來幾次，我們的立場都不會改變。」守住市民的飲水安全，是市長的責任。

蔣萬安競辦指出，沈伯洋被問到若當選市長，會不會放寬翡翠水庫設置光電板的限制，先說經濟部目前沒有計畫，再說「尊重他們的意見」，記者追問他的立場，他又避而不談，轉談建築物能源。

蔣辦痛批，沈伯洋連一句「我反對」都說不出口？也不敢面對經濟部曾連續三年發函盤點光電設置潛力的主張，身為立委卻漠視了保護人民飲用水的基本權益，只知道配合中央的政策。

蔣競辦說明，經濟部水利署2022年至2024年連續三年發函盤點光電設置潛力。水利署稱是全國性調查，但公文要求填報可設置的面積、容量，無法設置還得說明理由。首次來函在柯文哲任內，後兩次在蔣萬安任內，北市府三次都表明反對。蔣萬安去年在議會備詢時也說得清楚，「依法翡翠水庫是不可以，我們絕對不准。」

蔣競辦表示，「一句『目前沒有計畫』，就想把三封公文帶過？沈伯洋身為立法委員，怎麼不問問經濟部，同一座飲用水水庫、同樣的法規限制，為什麼連續三年發函地方？如果將來經濟部真的主張設置，沈伯洋也要一句『尊重』就放行？」

蔣競辦強調，蔣萬安在議會就講得清清楚楚，「絕對不准」。這四個字，沈伯洋有這麼難開口？「你要選的是台北市長，市民問的是你的立場。別再請經濟部代答，翡翠水庫設光電板，你到底反不反對？」

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