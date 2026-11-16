鄭麗文讚吳宗憲如無敵鐵金剛 林國漳備戰政見會提藍圖

國民黨主席鄭麗文今天為黨籍宜蘭縣長參選人吳宗憲站台時，提到吳宗憲化身為無敵鐵金剛，作為司法正義的守護者；民進黨籍宜蘭縣長參選人林國漳則將在政見發表會提出縣政藍圖。

由黨外在野大聯盟發起的「救援台灣戰鬥團」，晚間在頭城鎮舉辦「救台大行動」宣講造勢，包含鄭麗文、網紅館長陳之漢、國民黨籍立法委員洪孟楷等人到場力挺吳宗憲。

鄭麗文致詞說，吳宗憲從小就有正義感，喜歡無敵鐵金剛，家裡還有收藏，她發現吳宗憲長得有點像無敵鐵金剛，並化身為無敵鐵金剛，在立法院與「不公不義的民進黨」衝撞，捍衛憲法與民主，但他更知道回到基層才是台灣民主的命脈，因此選擇回到這片土地，與鄉親站在一起，拜託鄉親支持3號吳宗憲。

此外，鄭麗文說，大家要用選票讓民進黨新潮流知道不能胡亂來，宜蘭不是新潮流想怎麼做就怎麼做，以為打壓縣長林姿妙，大家就會縮起來，請大家要勇敢、堅定，並團結支持吳宗憲。

林國漳今天則持續車隊掃街，上午前進大同鄉，下午轉往三星鄉懇託拜票，雖然天候不佳，林國漳仍穿上雨衣站在宣傳車上向鄉親揮手致意，有民眾走到路旁或在屋簷下，向車隊熱情揮手，並高呼當選為林國漳加油打氣。

林國漳透過新聞稿表示，團隊一直用最歡樂的方式，提出正向政見打這場選戰，但近日許多鄉親反映接到「假民調、真抹黑」的奇怪電話，內容與對手陣營的質疑如出一轍，期許對手言行一致，真正做到歡樂選舉。

林國漳指出，團隊準備縣政願景已經1年多，面對即將登場的政見發表會，他已做好萬全準備，屆時會將精心規劃的政見藍圖，以最負責任的態度，向縣民完整報告。