烏山頭水庫光電板引議 能源署：最新水質檢測合格

針對外界質疑烏山頭水庫設置太陽光電影響水質，經濟部能源署今天表示，烏山頭水庫最新水質檢測結果均符合飲用水水源水質標準，未檢出重金屬鉛，請民眾安心用水。

能源署透過新聞稿表示，烏山頭水庫最新水質檢測結果均符合飲用水水源水質標準，重金屬鉛皆未檢出，且契約明定僅能以清水清洗光電板。能源署重申，已用實證數據多次澄清，水質無虞。

能源署指出，政府推動水庫光電始終以不影響水庫結構、水質及供水為最高原則，設立專區公開水質監測資料；國際上英國、美國、日本、韓國、中國、新加坡等國，也早已於民生、灌溉及工業用水水庫設置水面型光電，並持續進行水質監測，結果均顯示不影響水庫水質。

能源署說明，農業部農田水利署嘉南管理處每年辦理5次水質檢測並公開於官網，最新8月28日檢測數據符合飲用水水源水質標準，重金屬鉛未檢出；能源署亦於9月18日委託工業技術研究院至案場周邊採樣檢測，水質同樣符合飲用水水源水質標準，重金屬鉛未檢出。

農業部說明，陰離子界面活性劑來源包括藻類與水生植物代謝物、動植物遺體及有機物分解等自然生態，儀器雖可偵測到微量濃度，但不等於水質遭清潔劑污染；加上農水署招標契約明定僅能以清水清洗面板，嚴禁使用清潔劑，民眾可安心用水。

能源署強調，飲用水安全是政府最重視的課題，並保持資訊公開透明，水利署已於官網設置「水庫水質專區」，彙整全台監測資訊、水庫管理機關監測結果、台灣自來水公司淨水場水質，以及設有水面型光電的水庫監測資料並定期更新；台水淨水場取用的原水與處理後清水，也均依標準定期檢測。

此外，水面型光電在國際上行之有年，英國、新加坡等國將光電設置於民生用水水庫；韓國、中國等則設置於灌溉及工業用水水庫；美國、日本也有於水庫、湖泊設置的案例。各國無論何種用途的水庫，均持續進行水質監測，結果顯示不影響水庫水質，並可降低優養化及減少水分蒸散。

能源署呼籲，各界應以科學數據為依據，政府也會持續公開透明相關資訊，請社會大眾勿輕信及轉傳未經查證的訊息。經濟部將持續與農業部、環境部及地方政府密切合作，督促業者、定期檢測、即時公開。未來水庫光電的推動，也將以在地共識及水質安全為前提，若地方政府未同意者一律不予核准，讓民眾用水安心。