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日夜車掃拜票 黃世杰：22、26日桃園南北區大造勢

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
黃世杰（中）上午在大溪、復興區拜票，議員陳治文（左）、節目主持人李正皓（右）陪同。圖／黃世杰競選總部提供
黃世杰（中）上午在大溪、復興區拜票，議員陳治文（左）、節目主持人李正皓（右）陪同。圖／黃世杰競選總部提供

民進黨桃園市長候選人黃世杰今日持續「杰伴車掃」，今由政論節目主持人李正皓陪同深入大溪、復興地區，晚間與立法委員郭昱晴前進中壢市區掃街拜票，白天到夜晚走訪基層，展現選戰最後階段全力衝刺的氣勢。

針對選戰最後階段的活動規畫，黃世杰表示，明日將參加公辦政見電視發表會，向市民說明桃園面臨的問題及未來四年的市政規畫，選前也將舉辦兩場大型造勢晚會，分別是22日在桃園區朝陽公園舉辦的「北桃園大團杰之夜」、26日在中壢區前泰豐輪胎空地舉辦的「南桃園大團杰之夜」。

黃世杰強調，選戰已進入最後關鍵時刻，團隊將持續深入基層，透過車掃、政策論述及大型造勢活動，向市民說明城市發展願景，他也呼籲市民踴躍參與選前活動，了解各候選人的政策主張，並在28日投下神聖的一票，共同決定桃園未來四年的發展方向。

黃世杰在李正皓、市議員陳治文陪同下，從大溪介壽路出發，沿途行經仁善街、埔頂路、員林路等主要道路，向市民揮手問候，車隊最終抵達大溪後援會，現場聚集大批熱情支持者，黃世杰為近百位民眾簽名留念，現場氣氛熱絡。有支持者特別送上以樂高積木組成的「足球金盃」模型，象徵勝利與當選，為黃世杰加油打氣，黃世杰開心收下這份別具巧思的禮物，感謝支持者的熱情與祝福，並表示團隊將持續全力以赴，爭取更多市民認同。

入夜後，黃世杰與立法委員郭昱晴會合前進中壢，市議員彭俊豪、魏筠、張曉昀及黃崇真共同參與，車隊從南區後援會出發，深入中壢各生活圈，沿途向市民揮手問候，持續爭取支持。

立委郭昱晴（右）今晚陪同黃世杰（左）在中壢市區拜票。圖／黃世杰競選總部提供
立委郭昱晴（右）今晚陪同黃世杰（左）在中壢市區拜票。圖／黃世杰競選總部提供

黃世杰（中）和團隊晚間在中壢拜票，並預告22、26日北區、南區有大型造勢晚會。圖／黃世杰競選總部提供
黃世杰（中）和團隊晚間在中壢拜票，並預告22、26日北區、南區有大型造勢晚會。圖／黃世杰競選總部提供

黃世杰在大溪拜票，支持者送上用樂高積木組成的足球冠軍金杯祝當選。圖／黃世杰競選總部提供
黃世杰在大溪拜票，支持者送上用樂高積木組成的足球冠軍金杯祝當選。圖／黃世杰競選總部提供

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