影／台酒副總過世 蘇巧慧淚憶：記得堅叔不忘初衷、敢拚精神

民進黨新北市長候選人蘇巧慧晚上到中和車掃前受訪針對台酒副總廖志堅今天傳出過世消息表示，大家都叫他「堅叔」，是民進黨重要的文宣幕僚、文宣推手，一手催生貢寮海洋音樂祭、漁人碼頭等新北重大建設，與大家就像家人一樣，堅叔60歲辭世她相當不捨，也希望先把時間留給家屬及太太處理後事，讓家人好好送他最後一程。

蘇巧慧表示，堅叔留給大家的不只是具體建設，更教我們思考、創意、不服輸、天馬行空的想像、化不可能為可能，非常多很好的例子。堅叔60歲辭世，我們都會很想念他，也會記得他不忘初衷、敢想像、敢拚、敢衝的精神。

蘇巧慧表示，目前最重要的是把時間留給他的家人與太太，讓家屬安心準備後事。她也希望堅叔在天上能繼續眷顧大家、眷顧台灣，眷顧著民主跟自由，大家也會繼續努力。

蘇巧慧也回應與民進黨台北市長候選人沈伯洋一起拍「洋流慧聚」的宣傳影片，內容就是在呈現一般市民的日常，大家出門會希望更好更順的生活，給大家帶來希望跟勇氣，讓這座城市讓大家生活更好，傳達洋流慧聚的精神。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧晚上到中和車掃，受到民眾的熱情歡迎。記者蘇健忠／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）晚上到中和車掃，一位民眾舉著「你超級漂亮 1定會贏」的標語加油打氣。記者蘇健忠／攝影