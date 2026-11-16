批洋流船隊在淡水河撒金紙還牽拖端午節 韋淳祐嗆：以為自己是屈原？

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨舉辦「台北大洋流」，淡水河上有裝飾「洋流」字樣的船隻在公然撒金紙，引發議論。國民黨新媒體部前主任韋淳祐批評，撒完就走，垃圾留給淡水河，沈伯洋媒宣中心召集人周軒還拿端午節龍舟隊的影片出來護航，「所以沈伯洋現在是屈原？」

韋淳祐說，端午節是一年一度的傳統節日，是台灣人說的三節之一，還放國定假日，當天划龍舟更是傳統祭典，選舉造勢不是，造勢想辦幾場就辦幾場Ｍ端午，不是丟完就走。端午龍舟祭江的競賽活動，是由台北市政府統籌、具有傳統民俗背景，並配套河川清潔與環境維護措施的正式活動；平常在淡水河任意撒冥紙，這些管理機制一樣都沒有。

韋淳祐表示，端午節的時候，台北市政府新聞稿寫得很清楚：「環保局自5月20日起，每日派員加強基隆河競舟水域之巡查，加強清除河面垃圾，以及全面啟動汙水截流，提供安心的水域競舟場域，市府團隊全力維護競賽場域環境，讓選手安心參賽。」

韋淳祐批評，端午儀式有前半段，也有後半段，洋流只學了丟，沒學撿，那沈伯洋憑什麼？自己辦造勢，叫納稅人出錢清垃圾？憑他辦活動送賴清德總統一把水滴寶劍？憑他有錢撒幣搞一堆無人機？還是只因為他要選舉，乾脆要改傳統節日？

韋淳祐表示，做錯事其實很簡單，道歉，然後去把垃圾撈起來，製造垃圾還這麼囂張硬拗，只會讓人覺得，洋流很下流；端午紀念屈原，是因為他忠於國家，不是忠於權力，「我們丟粽子，是為了紀念一個人；洋流撒冥紙，是為了選上一個人」。

韋淳祐說，「屈原投江，投的是自己；洋流投江，投的是垃圾」，如果洋流要告訴大家的是，只要為了選舉就可以為所欲為，再找個爛理由牽拖，這些下流的爛藉口只適合沖進下水道。