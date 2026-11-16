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賴瑞隆論文涉抄毛澤東與鄧小平論述、人民幣存款爭議連環爆 競總這麼說

聯合報／ 記者張議晨王昭月／高雄即時報導
政論名嘴謝寒冰，今在個人直播質疑民進黨基隆市長候選人童子瑋與高雄市長候選人賴瑞隆，論文涉嫌抄襲。圖／翻攝自謝寒冰直播
政論名嘴謝寒冰，今在個人直播質疑民進黨基隆市長候選人童子瑋與高雄市長候選人賴瑞隆，論文涉嫌抄襲。圖／翻攝自謝寒冰直播

高雄市長選舉白熱化，民進黨長候選人賴瑞隆，繼被踢爆自曝「赴大陸交流是十分偷快的經驗後，政論名嘴謝寒冰今開直播指控，賴的碩士論文大量引用大陸學者及毛澤東鄧小平著作卻未標註；台北市議員侯漢廷也批賴瑞隆二○一四年家庭存款申報高達98％為人民幣。賴瑞隆競選總部強調，論文已通過學位審查，存款也早無人民幣，特定陣營不應拼湊片面內容。

謝寒冰指賴瑞隆碩士論文與大陸文獻有數千字雷同，多處改寫卻未註明出處，包括引用胡鞍鋼文獻中王輝博士對制度選擇的論述，將「制度選擇是在一定制度和人文環境中發生、發展」的觀點，改寫為「制度選擇是在一定制度、人文環境中發生、發展、進行的」。此外，論文頻繁引用毛澤東著作及鄧小平人事工作論述，也未清楚標明來源。

謝寒冰酸賴瑞隆，論文致謝詞中感謝前國安局長陳明通，是「代表陳明通教授的學生都專門抄別人的嗎？」

台北市議員侯漢廷今也針對賴瑞隆財產申報提出質疑，指賴瑞隆2014年擔任高雄市海洋局長期間，夫妻共同申報的財產中高達98％為人民幣。批賴瑞隆過去高度持有人民幣資產，如今卻高喊「抗中保台」？

就論文部分，賴瑞隆競選總部先前表示，賴瑞隆的碩士論文已通過學位審查，外界相關質疑應提出具體證據，而非拼湊片面內容抹黑，至於財產均依法申報、公開透明，十多年前透過台灣在地的銀行進行外幣理財，且早已不再持有任何人民幣。特定陣營連此都能拿來惡意抹黑，令人遺憾。

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