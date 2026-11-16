賴瑞隆論文涉抄毛澤東與鄧小平論述、人民幣存款爭議連環爆 競總這麼說

高雄市長選舉白熱化，民進黨長候選人賴瑞隆，繼被踢爆自曝「赴大陸交流是十分偷快的經驗後，政論名嘴謝寒冰今開直播指控，賴的碩士論文大量引用大陸學者及毛澤東、鄧小平著作卻未標註；台北市議員侯漢廷也批賴瑞隆二○一四年家庭存款申報高達98％為人民幣。賴瑞隆競選總部強調，論文已通過學位審查，存款也早無人民幣，特定陣營不應拼湊片面內容。

謝寒冰指賴瑞隆碩士論文與大陸文獻有數千字雷同，多處改寫卻未註明出處，包括引用胡鞍鋼文獻中王輝博士對制度選擇的論述，將「制度選擇是在一定制度和人文環境中發生、發展」的觀點，改寫為「制度選擇是在一定制度、人文環境中發生、發展、進行的」。此外，論文頻繁引用毛澤東著作及鄧小平人事工作論述，也未清楚標明來源。

謝寒冰酸賴瑞隆，論文致謝詞中感謝前國安局長陳明通，是「代表陳明通教授的學生都專門抄別人的嗎？」

台北市議員侯漢廷今也針對賴瑞隆財產申報提出質疑，指賴瑞隆2014年擔任高雄市海洋局長期間，夫妻共同申報的財產中高達98％為人民幣。批賴瑞隆過去高度持有人民幣資產，如今卻高喊「抗中保台」？

就論文部分，賴瑞隆競選總部先前表示，賴瑞隆的碩士論文已通過學位審查，外界相關質疑應提出具體證據，而非拼湊片面內容抹黑，至於財產均依法申報、公開透明，十多年前透過台灣在地的銀行進行外幣理財，且早已不再持有任何人民幣。特定陣營連此都能拿來惡意抹黑，令人遺憾。