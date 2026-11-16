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台灣里長赴陸涉介選 BBC解析反滲透法為何「查辦多、定罪少」？

中央社／ 台北16日綜合外電報導
兩岸示意圖。圖／AI生成
兩岸示意圖。圖／AI生成

台灣「九合一」地方選舉將近，中國招待台灣村里長赴中旅遊，遭質疑藉此統戰及介選，但相關案件定罪率低。BBC中文網解析台灣「反滲透法」的舉證難題，為何陷入「查辦多、定罪少」的困局？

英國廣播公司（BBC）中文網報導，台灣「九合一」地方選舉進入倒數，北京試圖介入台灣選舉的相關活動再度引發關注，特別是近年越來越常見的「落地招待」旅遊，被質疑帶有「統戰」目的。

針對「落地招待」如何操作？民間交流與統戰的界線在哪？這些案件為何難以規管？法官與學者向BBC中文網分析台灣法律的灰色地帶及舉證限制。

台灣國立政治大學國家發展研究所副教授黃兆年告訴BBC中文網，近十年來，北京對台統戰策略轉向深耕基層社會。由於村里長位處台灣民主體系最基層，掌握地方人際網路與選舉動員能量，因此被視為重要統戰工作對象。

台灣村里長赴中交流及接受招待等活動受到外界檢視。一起受矚目的案例發生於2023年9月、台灣2024年總統大選前夕。根據法院判決，新北市土城區青山里里長接受南京市台辦資助，邀請多名里長及親友赴中旅遊。

2016年及2024年台灣總統大選前夕，台灣與國際媒體曾揭露，北京透過地方涉台系統補助數百名台灣村里長赴中參訪，這類活動疑似帶有「統戰」目的，甚至可能影響台灣選舉。

在台灣，這類案件通常涉及違反「反滲透法」、「總統副總統選舉罷免法」或「公職人員選舉罷免法」。其中，2019年制定的「反滲透法」扮演重要角色。

不過，台灣「反滲透法」施行後，相關案件數量快速增加，但最終遭起訴或判決有罪者相對有限。

根據台灣法務部今年公布的統計，自「反滲透法」上路以來，檢調機關共偵辦583人、起訴127人，目前經法院判決確定有罪者僅5人。有罪確定占總偵辦人數比例約為0.86%，有罪確定占起訴人數比例約為3.94%。

基隆市孝岡里長就曾因為帶團去中國旅遊被依「反滲透法」、「總統副總統選舉罷免法」等罪起訴，今年5月，他被羈押23天後判無罪確定。

他曾多次向台灣媒體表示，相關行程與政治、選舉無關，就是「純粹旅遊」。他因精神痛苦及名譽受損，向台灣政府申請刑事補償。

部分人士質疑「反滲透法」出現「查辦多、定罪少」的情況，認為即使當事人最終未被認定違法，相關調查及案件曝光過程仍可能對個人聲譽造成影響，甚至對兩岸民間交流產生寒蟬效應。

桃園市汴洲里里長楊鑫坤向BBC中文網表示，憲法保障人民居住及遷徙自由，而近年政府針對兩岸交流提出的部分規範，在實務認定上仍有待釐清，讓基層在參與交流活動時有所顧忌。

台北地方法院國安及軍事庭法官許凱傑告訴BBC中文網，相關數字反映執法機關確實發現大量具有可疑跡象的案件，但許多案件最終因證據不足而不起訴，部分即使進入審判程序，也獲判無罪。

許凱傑解釋，這類案件的指示、資助與委託行為往往發生在境外，司法偵辦難度高。由於相關行為經常涉及中國官方或半官方系統，台灣難以透過司法互助取得證據。

相關金流追查同樣具有挑戰性。他指出，資金可能經過多重轉手，增加溯源難度；若是在境外交付款項，或透過虛擬貨幣等方式規避監管，更提高了蒐證門檻。

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