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【重磅快評】吳乃仁欠債1.7億 下周投票最強「祭品文」

聯合報／ 主筆室
台糖前董事長吳乃仁等人積欠台糖1.7億元未還，傳台糖與吳乃仁八月下旬二度進行債務協商，對於吳提出的償債計畫仍未達成協議。聯合報系資料照
台糖前董事長吳乃仁等人積欠台糖1.7億元未還，傳台糖與吳乃仁八月下旬二度進行債務協商，對於吳提出的償債計畫仍未達成協議。聯合報系資料照

台糖前董事長吳乃仁積欠一點七億元，外傳他僅願每月清償五萬元，三百年都還不清，台糖消極討債，不斷下達「最後通牒」。國民黨立委王鴻薇今天質疑，原定九月底提出還款方案，如今卻拖到十一月；台糖董事長吳明昌終於鬆口，先前兩度協商的清償方式不夠具體，今天將再發函，要求七天內提出具體還款計畫。台糖討債期限落在十一月廿二日之前，意外成為下周投票前的最強「祭品文」。

吳乃仁這筆債，並不是普通的民間借貸糾紛。他擔任台糖董事長期間涉及土地交易，法院認定背信，造成台糖損失，民事判決確定吳乃仁等人須賠償台糖約一點七億元。這是國營事業的債權，也是全民資產，台糖理應積極追討，沒有任何打折的空間。

問題是，台糖究竟追得多積極？今年六月，吳乃仁因長期未清償債務遭法院裁定管收，外界原以為追債終於有了進展，沒想到短短十二天，台糖便撤回管收聲請，理由是吳乃仁方面承諾協商還款。當時台糖表示，雙方將於七月二十日前提出協商或清償計畫。

然而，承諾歸承諾，債務並沒有進度。七月十六日、八月十八日，雙方先後兩次協商，吳乃仁提出的還款方案卻未獲台糖內部委員會接受。十月初，台糖又要求一個月內提出具體方案，結果等到十一月中旬依舊沒有下文，台糖展現超高耐性，卻急壞社會大眾。換一個角度思考，今天如果不是吳乃仁，台糖還會如此以禮相待嗎？

更令人不解的是，最後一次協商距今約三個月，若非藍白立委連環催促，台糖會有下一步動作嗎？國營事業追討公債，究竟應該以債權保障為優先，還是把協商當成不斷拖延的緩兵之計？

賴清德總統曾公開為吳乃仁背書，「乃公」是黨國大老，但法律之前人人平等，就算是天皇老子，欠債還錢也是天經地義，「黨國棟梁」更應做好示範，否則難免成為政治標靶。賴總統與其角色扮演賜給一把卡通版「水滴寶劍」，不如拿出真正象徵公權力的「尚方寶劍」，要求吳乃仁別再賴帳。

台糖必須給全民一個交代，如今訂出的七天期限將落在十一月廿二日，距離大選投票僅剩一周。台糖再次發函，究竟是追債程序真的要往前走，還是選前輿論壓力下不得不有的假動作？倘若吳乃仁再次提不出具體可行的清償方案，台糖是否立即聲請強制管收，還是又要虛晃一招「無限協商」？

台糖一紙公文，意外成為選前話題。與其拿雞排下賭注，網友更好奇，吳乃仁積欠的一點七億元債權會不會再度石沉大海，乃公會不會遭二度管收？台糖若在選前有具體進度，或許還可稍微獲得社會大眾的肯定，如果再度跳票，言而無信的結果將重傷執政黨的公信力，投票正好成為民怨的情緒出口。

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