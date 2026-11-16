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藍要蘇巧慧對翡翠水庫設光電表態 蘇辦：炒作假議題
翡翠水庫是雙北重要民生水源，經濟部水利署曾連續3年發函盤點光電場址，國民黨新北市長候選人李四川競選辦公室主任江怡臻點名民進黨新北市長候選人蘇巧慧應正面回應，是否同意在翡翠水庫設置光電板。蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將今天表示，中央部會已經說明清楚、江怡臻自己發文也提到，水利署當時辦理的是全國性的場址盤點，並未要求設置，既然知道從頭到尾都沒有考慮要在翡翠水庫設置光電板，為何還要將假議題拿出來炒作？
馬亨亨．夷將也說，翡翠水庫的管理權在台北市政府，今年8月下旬，台北市翡翠水庫局長還因涉貪遭檢方調查，並以30萬元交保，與其炒作假議題，江怡臻更應好好監督國民黨執政的台北市政府，保護雙北水源。
馬亨亨．夷將最後表示，選戰進入倒數12天，蘇巧慧和團隊會持續堅持正面、陽光的選戰，也相信會有越來越多人站出來，一起在11月28日迎接新北新時代。
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