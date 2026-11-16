影／台酒副總60歲離世 蘇巧慧淚憶：堅叔催生海洋音樂祭、漁人碼頭

台酒副總廖志堅今天傳出過世消息，他曾是前台北縣長蘇貞昌重要左右手。蘇巧慧今天到中和車掃前受訪表示，大家都叫廖「堅叔」，是民進黨重要的文宣幕僚，曾一手催生貢寮海洋音樂祭、漁人碼頭等新北重要建設，與大家就像家人一樣，堅叔60歲辭世她相當不捨，也希望先把時間留給家屬及太太處理後事，讓家人好好送他最後一程。

蘇巧慧表示，堅叔有「文宣魔術師」之稱，堅叔留給大家的不只是具體建設，更有許多教人思考、發揮創意的例子，包括不服輸、敢於天馬行空想像，並將不可能化為可能的精神。大家與他就像家人一樣，未來也會一直記得他不忘初衷、敢想像、敢拚、敢衝的態度。

蘇巧慧表示，堅叔在60歲時離開大家，讓所有人都非常想念，目前最重要的是把時間留給他的家人與太太，讓家屬安心準備後事。她也期盼堅叔在天上能繼續眷顧大家、眷顧台灣，以及民主與自由，大家也會繼續努力。