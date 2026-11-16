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記者苦撐麥克風…李四川默默伸手「當支點」 幕僚讚：溫暖不是靠口號

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長候選人李四川今在蘆洲進行車隊掃街。記者張策／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今在蘆洲進行車隊掃街。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今上午與台北市長蔣萬安、雲林縣長張麗善在蘆洲進行車隊掃街，出發前接受媒體聯訪時，現場媒體擠成一團，有記者為了收音只能蹲在最前排、長時間高舉麥克風。李四川辦公室幕僚蘇芷婕事後在臉書分享畫面，指出李四川注意到後，伸手托住記者的手替她分擔重量；該名女記者事後也在社群發文感謝，當時麥克風其實相當重，連續舉了將近20題，「結果川伯全程幫忙扶著」。

蘇芷婕表示，媒體朋友都知道，聯訪現場如果人太多，為了讓麥克風靠近受訪者，記者常得蹲著高舉，「真的是地獄，訪完手都在抖」。她指出，今天蘆洲車掃前聯訪時，就有記者遇到相同情況，李四川看到後，以手托住記者持麥克風的手作為支點，替她減輕重量。

蘇芷婕也在貼文留言中透露，該名女記者對李四川的舉動相當感謝。她表示，看到這個畫面讓自己很有感，認為「一個人的溫暖，在細節裡」，並寫道「溫暖真的不是靠口號說就有用，一舉一動才能證明一個人的品格」。

被幫忙的女記者事後也在社群限時動態分享現場畫面，表示「今天太擠了，鑽到前排才能勉強收到音」，並提到麥克風本身有一定重量，連續高舉近20題，手理論上會非常痠，「結果川伯全程幫忙扶著」。

從現場畫面可見，當時聯訪區擠滿記者，多支麥克風、手機同時伸向李四川，一旁也有媒體蹲在前方採訪。這段原本只是聯訪中的小動作，也被幕僚及當事記者分別記錄下來，成為蘆洲車掃的一段選戰花絮。

李四川今在蘆洲車掃前接受媒體聯訪，見女記者長時間高舉麥克風，伸手托住對方手臂協助分擔重量。圖／李四川競辦提供
李四川今在蘆洲車掃前接受媒體聯訪，見女記者長時間高舉麥克風，伸手托住對方手臂協助分擔重量。圖／李四川競辦提供

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