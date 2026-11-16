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中和大車掃 蘇巧慧：感受滿滿支持力量

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天晚間到中和地區車隊掃街。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天晚間到中和地區車隊掃街。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天上午從新店地區開始車掃，下午到五股地區，晚間再到中和車掃，沿途吸引不少熱情民眾相挺。蘇巧慧說，選戰進入最後12天，雖然聲音沙啞，但精神、體力都還不錯，看到街頭滿滿的支持力量，更感受到新北市即將迎來新的時代與階段，希望持續帶起選舉熱情，一起走向勝利。

蘇巧慧表示，這次車隊掃街沿途有許多民眾熱情相挺，不少人打開窗戶，或從一樓家門、小店中走出來為團隊加油，會繼續把握最後這12天，希望帶起更多的熱情，一起走向勝利。

蘇巧慧今天也與台北市長候選人沈伯洋推出的宣傳影片，蘇巧慧表示，民進黨中央推出「洋流慧聚」影片，透過直式、橫式不同觀看方式呈現，甚至可以將兩支手機並排看到完整畫面，製作巧思相當有創意。

蘇巧慧說，拍攝當時聽導演及製作團隊解說，還無法想像最後呈現的效果，直到影片完成後才發現相當厲害。影片象徵兩個人從不同地方出發，最後匯聚在一起，創造出新的局面，正好呼應「洋流慧聚」的概念。

她也指出，影片內容其實呈現的是一般市民的日常生活，大家出門都希望生活能夠更好、更順利，而她與沈伯洋希望透過合作，為市民帶來希望與勇氣，讓新北成為一座生活得更好的城市，傳達兩股力量匯聚、共同為城市創造新局的精神。

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