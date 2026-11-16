誰擋下翡翠水庫光電板？經部水利署：未規劃且未強制要求設太陽光電

年底選戰倒數，翡翠水庫設置光電板議題再度浮上檯面。台北市長蔣萬安表態擋下翡翠水庫設光電板，並要求民進黨台北市長候選人沈伯洋敢不敢承諾翡翠水庫「永不設光電」。對此，經濟部水利署16日重申，過往的相關函文僅為調查光電設置潛力，並未要求翡翠水庫設置，更無強制推動情形。

水利署表示，水利署先前已有正式對外說明，請民眾多方查證，不要誤信虛假訊息。

水利署說明，為配合國家能源轉型及淨零排放政策，水利署於2022年至2024年年持續請相關單位盤點可設置太陽光電之屋頂、地面及水域場域，期在兼顧能源發展與水資源永續的前提下，尋求多元推動再生能源的方式。該項調查目的只是了解設置潛力，並非要求水庫設置光電，此次全國盤點調查作業已於2024年全部結束。

水利署表示，自2024年迄今，即以水庫水域外場址為推動目標，並未要求水庫水域新增設置，亦未要求任何單位必須辦理水域型太陽光電設置。水利署強調，所有水域型太陽光電設置均須以不影響水庫結構安全、水質維護及供水穩定為最高原則，現有設置水域型太陽光電場域如烏山頭水庫及阿公店水庫，經檢測其水質檢測均符合標準，請民眾放心。