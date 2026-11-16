林國漳風雨無阻前進大同、三星車隊掃街 感謝原民鄉親熱情相挺

選戰倒數12天，民進黨宜蘭縣長候選人林國漳今天持續展開車隊掃街，上午挺進大同鄉，下午轉往三星鄉懇託拜票。儘管天候不佳，林國漳仍堅持穿上雨衣，站在宣傳車上與鄉親揮手致意，風雨無阻的拚勁與誠意，展現走遍每個角落的決心。

上午車隊掃街自大同鄉公所集結出發，林國漳前往原鄉部落，挺進南山地區。儘管下雨，許多族人特地走到路旁或屋簷，向車隊熱情揮手、高呼當選為林國漳加油打氣。林國漳表示，原鄉的溫暖與支持是他持續前進的重要動力，未來入主縣府必定會將資源與建設帶入大同鄉，落實照顧每位原鄉族人的承諾。

林國漳車隊下午轉往三星鄉，他笑稱，最近的車隊掃街遇到風雨和起伏的路線，大家在車上就像是在遊樂園搭乘漂漂河、雲霄飛車或火山歷險一樣，團隊成功將原本辛苦的選戰過程，轉化為充滿正能量的歡樂體驗，這份熱情沿途也感染許多在地鄉親，紛紛熱情回應車隊甚至施放煙火迎接。

針對對手吳宗憲發布AI歌曲並透過新聞稿稱選舉應「歡樂、不要烏煙瘴氣」，林國漳受訪時表示「非常贊同」。他指出，他團隊一直是用歡樂方式、提出正向的政策來打這場選戰；面對即將在兩天後登場的政見發表會，他已做好萬全準備，屆時會將精心規劃的政見藍圖，向全體縣民做最完整、最負責任的報告。