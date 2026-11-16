影／首度赴台南挺謝龍介 蔣萬安：守護水質安全是市長最基本責任

國民黨台北市長蔣萬安今晚首度到台南，與黨籍台南市長候選人謝龍介站台陪同車隊掃街，出席「萬安、龍介逗陣行」團結之夜。近期南北水庫光電板議題引發熱議，謝龍介說，拿台北市翡翠水庫與台南烏山頭水庫對比，批評台南市政府面對中央推動綠能政策缺乏把關魄力。

謝龍介表示，經濟部水利署2022年至2024年連續3年發函，詢問翡翠水庫能不能鋪設太陽能板，但台北市政府基於飲用水安全考量，均未同意設置；反觀台南市府卻配合中央綠能政策，讓好端端、灌溉嘉南平原、供應鄉親飲用水的烏山頭水庫，鋪滿一片又一片黑壓壓的光電板。

謝龍介質疑，烏山頭水庫光電板清洗用水及設備老化等風險，最後是誰在喝？台北人選對蔣萬安，保住乾淨的翡翠水庫，台南人連喝口乾淨的水都變成奢望。他強調，若當選台南市長，將不惜與中央交涉，全面拆除烏山頭水庫光電板，讓乾淨水源還給台南市民及下一代，「若做不到，台南市民發動罷免他，絕對沒有二話」。

針對水庫設置光電板，蔣萬安致詞時說，水庫是民眾日常飲水與農民灌溉的基礎，水質安全不容許退讓與妥協，對謝龍介提出當選後將透過合法配套，移除烏山頭水庫光電板的政見相當支持，「這也是讓他非常有感觸、有魄力的政見。」

蔣萬安指出，民進黨中央政府過去曾連續3年發文要求台北市盤點翡翠水庫，設置光電板的潛力，但翡翠水庫攸關大台北地區600萬人飲水安全，因此堅決向中央表達不准設置的立場，守護人民健康與水質安全，「是做市長最基本的責任」。

他提到，對手沈伯洋在面對相關問題時，並未公開承諾拒絕翡翠水庫設置光電板，「台北市民無法接受水庫設置光電板，台南鄉親同樣不應承受相關風險」，呼籲選民在支持謝龍介、蔣萬安，共同為市民、為水質健康把關。