翡翠水庫放光電板？柯文哲：對水庫環保要求特別高 是市長基本認知

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案一審遭判刑17年，他於台灣高等法院開庭後受訪被問題翡翠水庫光電板一事，柯表示翡翠水庫環保要求是特別高的，是市長的「基本認知」；另關於是否會在造勢活動與台北市長蔣萬安同框，柯則說他也是被安排的，雙方幕僚會去討論。

媒體提問表示，經濟部水利署曾在柯文哲擔任台北市長任內，跟蔣萬安任內三次發函，要求市府盤點設置太陽光電的可能性，如今經濟部稱從沒要求翡翠水庫必須建置光電設施，翡翠水庫不具備設置太陽光電效益，柯會不會覺得如果依法本來就不能在翡翠水庫設光電板，為何要三度發函來問？

柯文哲表示，翡翠水庫蠻特別的，它是供應北台灣大概600萬人的飲水，特別是當時有擴充那個線路，所以翡翠水庫的環保要求是特別高的，這就是為什麼在做北宜直鐵、北宜高鐵，大家會有猶豫。

他再度強調，很務實地想，翡翠水庫因為牽涉給北台灣600萬人飲用水，所以它的環保標準是特別高的，這個是從他的時代就知道，他相信更早的市長應該都有這種基本認知。

媒體再度提問指出，民眾黨本月21日造勢，蔣萬安確定會參加，但目前黨內有安排兩個人會「同框」嗎？因為蔣萬安今天再度表示想跟柯當面請益市政。

柯文哲回應，辦大型活動都有所謂的Rundown、排程，通常雙方幕僚會去討論，那他也是被安排的，所以實際要怎麼執行，問民眾黨立法院黨團主任陳智菡搞不好會比較清楚。