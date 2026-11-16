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賴瑞隆妻存款遭爆人民幣曾占98％ 侯漢廷轟又一個「綠能你不能」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
新黨北市議員侯漢廷。聯合報系資料照
新黨北市議員侯漢廷。聯合報系資料照

新黨北市議員侯漢廷今在臉書爆料，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆妻子在2014年財產申報時，名下有58萬3793元人民幣，折合新台幣近296萬元，除了質疑為何積極買人民幣之外，更發現賴根本是兩岸交流的積極推動者，「民進黨又一個『綠能你不能』的荒謬案例。」

賴瑞隆競選總部表示，賴瑞隆財產依法申報、公開透明，十多年前透過台灣在地的銀行進行外幣理財，且早已不再持有任何人民幣。特定陣營連此都能拿來惡意抹黑，令人遺憾。

侯漢廷指出，根據賴瑞隆2014年財產申報資料，妻子名下有58萬3793元人民幣，折合新台幣近296萬元，占夫妻申報存款高達98%。這數字實在令人好奇，當年台灣一般民眾向銀行兌換人民幣，每人每日上限只有2萬元人民幣，如果是逐日換匯，一個人至少要換30天。

他質疑，如果是多年慢慢累積，請問為什麼如此積極地購買人民幣？如果是刻意把近300萬新台幣投入人民幣存款，請問為什麼家庭申報存款幾乎全押在人民幣上？難道對中國經濟這麼有信心？如果是透過匯款、投資或其他方式取得，資金從何而來？賴瑞隆的妻子是否曾在大陸經商、工作或投資？

他說，雖然購買人民幣完全合法，不過賴瑞隆過去根本是兩岸交流的積極推動者。2010年親赴海峽論壇，向中共高層賈慶林爭取直航；2014年率團赴陸，積極推動兩岸郵輪合作。今天卻動不動就質疑在野黨兩岸交流是被統戰、賣台。連沈伯洋說「對中國來說，所有的交流都是統戰」。

侯漢廷問，賴瑞隆當年那麼熱衷兩岸交流，是不是被統戰了？難道58萬人民幣，也是統戰的一部分？完全支持兩岸交流，也認為賺人民幣正當，然民進黨天天拿這套標準攻擊別人，現在也該用同一把尺檢驗自己。

他嘆，說來好笑，當年檢調大動作搜索侯漢廷，沒查到半毛人民幣，照樣把他抹成共諜。如今民進黨立委妻子名下存了58萬多人民幣，按照綠營的邏輯，檢調是不是也要動起來？自己訪中叫拚經濟，別人訪中叫賣台灣，自己存人民幣叫理財，別人兩岸交流就叫統戰。

對此，競總強調，賴瑞隆守護台灣、捍衛高雄的立場始終堅定。若一再將毫無關聯的事項「連連看」、刻意拼湊，不僅失去應有的格局，市民也早已厭倦無止盡的政治烏賊戰。

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