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翡翠水庫放不放光電板？藍委批沈伯洋不敢SAY NO

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋（右）舉行「台北大洋流」士林、北投車隊掃街壓軸場，終點站關渡宮，兼任民進黨主席的總統賴清德（左）站台開講，並贈送水滴之劍。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋（右）舉行「台北大洋流」士林、北投車隊掃街壓軸場，終點站關渡宮，兼任民進黨主席的總統賴清德（左）站台開講，並贈送水滴之劍。記者林伯東／攝影

翡翠水庫是否裝設光電板引發討論，台北市長蔣萬安今重申不贊成立場。民進黨台北市長候選人沈伯洋則表示，尊重經濟部意見，但應先把建築物能源做好，是發展城市能源較急迫的事。國民黨立委陳菁徽批評，光劍舉得這麼厲害，結果問到光電，沈伯洋不敢SAY NO，馬上沒電了？

陳菁徽指出，翡翠水庫是大台北600萬人的重要水源。經濟部水利署從2022到2024年，連續三年發函盤點水庫設置太陽光電的可能性，連翡翠水庫的屋頂、地面、水面都列入調查。蔣萬安連三年都果斷拒絕。奇怪的是，依法根本不允許的地方，為什麼還要連問三次？民進黨政府到底在想些什麼？

陳菁徽質疑，如果沈伯洋當台北市長，會不會同意讓翡翠水庫鋪滿光電板？沈伯洋應該出來說明立場，就算用猜的也要表態一下。結果沈伯洋不敢正面回應，又去扯應該要把建築物的光電做好，「正面回應支持不支持，有這麼難？」

陳菁徽說，看到心虛的沈伯洋，讓大家更加肯定蔣萬安做得太好了，堅決反對就對了。畢竟水庫放光電、魚塭不養魚、山坡地被挖開，這就是民進黨的綠能政績。

再者，陳菁徽提到，全台光電亂象一件接著一件。台南七股、善化、安南等地，曾查獲魚塭遭違法回填營建廢棄物，挖開竟是混凝土塊、磚瓦、柏油塊；部分漁電共生案場更是有電沒魚，光電板裝好了，養殖卻沒落實。

她舉例，高雄大樹光電案涉嫌違法開發約2.59萬平方公尺山坡地，破壞原有植披與水土保持，今年8月大雨，甚至引發光電場後方山坡出現三處大面積坍方，差點引發土石流；去年丹娜絲颱風，更造成33處光電案場受損，約12.1萬片光電板受到影響，設備破損、廢棄物堆置，部分業者清運拖延到遭開罰。

陳菁徽說，環境亂象一大堆，弊案更是一件接著一件。從台南小二甲、台鹽綠能，到經濟部官員、國軍營區光電標案，接連爆出涉嫌圖利、收賄及不法利益輸送的案件，多人遭到檢方起訴。光電一路推，環弊案也一路爆。

所以，陳菁徽說，要請問沈伯洋，如果中央第四次發函來，你站在台北市民這邊，還是站在民進黨中央那邊？「蔣萬安敢，你敢不敢？」昨天沈伯洋舉著光劍車掃，先前還答應要一路舉到沒電。「舉起光劍的時候好像很帥，但面對光電立場的時候，有勇氣SAY NO嗎？」

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