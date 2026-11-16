淡水河撒冥紙畫面曝 藍委：「小水滴」汙染河川、蔣萬安守護水庫拒光電

九合一選戰倒數，經濟部水利署連續3年發函台北市政府，調查翡翠水庫設置光電板可能性，引發民眾質疑。國民黨立委王鴻薇表示，當小水滴撒冥紙汙染河川，台北市長蔣萬安正在守護水庫拒光電，「支持蔣萬安，就是支持守護自己乾淨的水源。」

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨舉辦「台北大洋流」士林北投最終場造勢，號召小水滴在關渡宮前廣場「水陸大會師」。不過，在淡水河上看到裝飾著洋流的龍舟，一邊前進一邊沿路撒冥紙。

王鴻薇說，有民眾發影片質疑，當選舉造勢這樣汙染河川，洋流帶著垃圾，對台北市、新北市民來說，恐怕不會有什麼正面形象。

王鴻薇說，近年來民進黨政府大力護航光電開發繞過環境影響評估，光電模組大面積遮蔽台灣重要水庫水面，亦可能因改變光照、溫度與氣體交換條件，導致溶氧量降低與藻類異常繁生，削弱水庫自淨機制並破壞生態平衡，像是台南烏山頭水庫被揭露「第一期光電板已經蓋滿」，被列為一級保育類動物棲息地的高雄鳳山水庫，也遭一片片光電板侵蝕遮蔽原有風貌與自然景觀。

王鴻薇表示，當然也不只水源地受到的生態災害與汙染，更不要說如果不幸遇到風災，有破損，難保不會有重金屬與化學物質，進入飲用水中，毒害整個台北市民的健康。

王鴻薇表示，蔣萬安是反對水庫蓋光電板的指標性人物，過去在議會質詢的影片相關報導都是見證，即便面對經濟部水利連寄3年公文試探施壓，他都悍然拒絕保衛台北市民的水源安全，當小水滴撒冥紙汙染河川，蔣萬安正在守護水庫拒光電，支持蔣萬安，就是支持守護自己乾淨的水源。