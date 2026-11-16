廢非核公投意見會 黃士修台灣已具重啟核電3條件

中選會今辦第三場「廢除非核家園」公投案意見發表會，正方代表、核能流言終結者創辦人黃士修主張，核能可提供便宜、乾淨的電力，並因應AI及半導體產業用電需求，且台灣已具備賴清德總統提出的重啟核能3原則；反方代表、小民參政歐巴桑聯盟桃園市議員候選人沈佩玲則說，核電是通過安全審核後值得考慮的選項，但連結到「廢除非核家園」有一段距離。

黃士修說，賴清德總統提出重啟核電「核安無虞、核廢有解、社會共識」3項原則，認為相關條件均已達成，例如核安已獲得美國認證，且稱美方也多次警告，非核家園會破壞台灣的國防安全；另核廢料已被歐盟認定無危害，符合永續投資標準，且反核團體曾計算出核廢處理每度電大約只需1元多，相當於認證核廢是可處理的。

黃士修強調，台灣經濟成長高度仰賴AI與半導體產業，未來更需要穩定、低碳且價格合理的電力。國際科技企業追求每周7天、每天24小時的無碳電力，核能正是重要選項。台灣過度依賴火力發電，不僅增加碳排放，也讓電價受到國際天然氣價格及地緣政治風險影響。

黃士修進一步估算，若重啟核電每年可增加約600億度發電量，以每度電價差4元計算，潛在成本差距高達每年2400億元。他並指出，台電明年天然氣採購支出預估高達4900多億元，凸顯過度依賴天然氣的龐大財務負擔。政府不能只談核電成本，卻不願正視廢核所付出的替代能源代價。

反方強調核電仍需社會溝通，黃士修指出，2018年「以核養綠」公投已經通過，顯示社會對核能具有相當支持基礎。如今賴清德政府已開放核二、核三重啟評估，行政院長卓榮泰也對新式核能表達開放態度。既然政府已承認核能可以成為能源選項，為何仍要堅持非核家園的長期政策目標？呼籲大眾1128投下同意票。

沈佩玲指出，身為台灣人無法忽視處在一個強大的鄰國的旁邊，需要思考台海安全對我國能源造成的影響，核電廠不是一個大型行動電源說按就按，戰爭發生時如何維持運作，身為防災士最害怕一種心態，是有設備就安全了，若要討論戰備情況應把情境詳細地列出來，包括中斷了多久燃料供應什麼地區會缺電？醫院、通訊、自來水怎麼樣維持？才是做出能源選擇負責任的態度。

沈佩玲說，她不明白為何有這樣的公投出現，去年也提過類似的公投沒過門檻，在立法院還是通過相關的法規，核安會今年也核定核三再運轉計畫。公投正方有足夠的工具條件、立法工具，制定政策的法源，不是投下去才能用核電、反對這次公投，台灣也並非就不能用核電。

沈佩玲認為，核能並不是意識形態，而應誠懇地思考台灣未來能源發展、產業發展。正方稱民進黨對能源轉型路線、目標落空，因此民進黨應該提出更完整供電數字、工程、進度以及成本，讓民眾可以安心地相信目前的供電計畫，如果政府只是做得不夠好、不夠完美，就要大幅度的轉彎來改用核電嗎？

沈佩玲主張，核電是通過安全審核後值得考慮的選項，但自動連結到「廢除非核家園」是有一段距離。別以為用一張公投票，就要台灣人接受一個完全不清楚時間、預算及工期的方案，呼籲民眾在11月28日投下不同意票。