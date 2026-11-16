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搶攻雲林沿海選票！張嘉郡口湖、四湖車隊掃街 端出治水交通建設清單

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天深入沿海選區，在口湖鄉、四湖鄉發表過去建設成果，提出未來建設藍圖，隨後展開車隊掃街，爭取選民支持。圖／張嘉郡競總提供
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天深入沿海選區，在口湖鄉、四湖鄉發表過去建設成果，提出未來建設藍圖，隨後展開車隊掃街，爭取選民支持。圖／張嘉郡競總提供

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天深入沿海選區，在口湖鄉、四湖鄉發表過去建設成果，提出未來建設藍圖，從治水、道路、漁港到觀光、長照及托育等，盼持續改善地方生活環境，隨後展開車隊掃街，爭取選民支持。

張嘉郡上午在口湖鄉發表政見，她表示，口湖近年在觀光、治水、漁業及教育社福方面已有多項建設成果，針對口湖未來建設，她提出尖山大排抽水治理二期工程、鄭豐喜圖書館重建、口湖文生天主堂修復再利用及下崙派出所整修等規畫，希望從防洪安全、文化保存到公共服務，持續改善地方生活環境。

張嘉郡下午轉往四湖鄉，與鄉長吳勁葦共同說明近年建設成果，至於四湖未來建設，她提出三條崙海水浴場周邊環境改善、早期農地重劃區農水路更新及鄉公所辦公廳舍興建，並規畫埤尾橋-1、蔡厝橋改建，以及牛挑灣溪排水牛挑灣橋上游第二期治理工程。

她也提出推動三條崙漁港南防波堤整建，修繕三條崙及箔子寮漁港漁船上架場，並辦理箔子寮漁港北防波堤延伸工程第一階段環境影響評估，打造四湖村、湖西村聯合集會所及托育中心，持續汰換村落LED路燈，並推動新庄公墓公園化建設。

張嘉郡表示，口湖、四湖各有不同產業特色與發展需求，沿海建設不能只做單一工程，必須從治水、交通、產業發展到長幼照顧整體規畫，未來將與地方團隊合作，延續既有建設成果，把鄉親期待的工程逐項落實，讓沿海鄉鎮有更好的發展機會。

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天深入沿海選區，在口湖鄉、四湖鄉發表過去建設成果，提出未來建設藍圖，隨後展開車隊掃街，爭取選民支持。圖／張嘉郡競總提供
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天深入沿海選區，在口湖鄉、四湖鄉發表過去建設成果，提出未來建設藍圖，隨後展開車隊掃街，爭取選民支持。圖／張嘉郡競總提供

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天深入沿海選區，在口湖鄉、四湖鄉發表過去建設成果，提出未來建設藍圖，隨後展開車隊掃街，爭取選民支持。圖／張嘉郡競總提供
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國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天深入沿海選區，在口湖鄉、四湖鄉發表過去建設成果，提出未來建設藍圖，隨後展開車隊掃街，爭取選民支持。圖／張嘉郡競總提供
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