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旁人喊「副市長」！侯漢廷質疑台中市長選舉綠分贓 謝豐享、何欣純競總否認

聯合報／ 記者黃寅陳秋雲／台中即時報導
台北市議員侯漢廷今在臉書丟出台中市商業會理事長謝豐享一段被旁人喊成「副市長」的影片。圖／截自侯漢廷臉書
台北市議員侯漢廷今在臉書丟出台中市商業會理事長謝豐享一段被旁人喊成「副市長」的影片。圖／截自侯漢廷臉書

台北市議員侯漢廷今在臉書丟出台中市商業會理事長謝豐享因多次砲打台中市長盧秀燕，日前有一段被旁人喊成「副市長」的影片傳出，遭質疑「假中立、真分贓？」不過，目前人在日本的謝豐享說，那段影片是旁人起鬨的，「從沒有被邀擔任副市長一事」，侯議員不應該這樣說。何欣純競總表示，不知影片的脈絡，也不知是何場合，這樣的聯想力令人嘆為觀止！

這段影片畫面中有人高喊支持民進黨台中市長候選人何欣純當選、並喊「謝豐享當副市長」，隨即遭新黨台北市議員侯漢廷點名質疑是否有「黑箱交易」或「政治分贓」。

侯漢廷在臉書上說，幾個月前，台中市商業會理事長謝豐享，打著「百工百業、客觀中立」的旗號，在食安議題上對台中市府與盧市長發動極其猛烈的政治砲轟。 當時，面對這些不符比例原則的攻擊，盧市長僅僅陳述了一個事實：「他是深綠的。」結果，綠營民代與側翼宛如被踩到痛腳，群起圍攻，痛批市府「給產業界貼標籤」、「把食安政治化」、「聽不見中立理性的聲音」。

他說，在影片中，這位自稱「中立客觀」的謝理事長，與親友在聚餐中舉杯狂歡，現場高聲歡呼：「何欣純當選市長！」、「謝豐享當副市長！」 原來，這根本不是什麼「產業界的求救聲」，而是「綠營政客的敲門磚」裝了半天的中立人士，骨子裡不僅是徹頭徹尾的綠營輔選大將，甚至連選後的「權力大餅」都已經私下分食完畢。

針對侯漢廷的說法，何欣純競總表示，候選人本人並未在場，不清楚影片中是什麼場合，也不了解當天完整的前後脈絡，無法替影片中人說明。且光憑一段與候選人完全無關、不知出處的聚餐影片，就可以誇大聯想影射人事，甚至扣上「政治分贓」的帽子，這樣的聯想力令人嘆為觀止。

何欣純競總說，選戰進入最後關頭，對手陣營的抹黑手段也開始加劇，從國民黨立院黨團到地方議會黨團，現在連新黨北市議員也加入。明天就是這次市長選舉唯一的一場公辦政見辯論會，請對手回歸正向選舉，在辯論會上好好提出市政願景，給市民一場高格調、高水準的君子之爭。

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